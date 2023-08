Panther wieder auf dem Eis - Trainingsauftakt in Augsburg

Bis zum Saisonstart in der höchsten deutschen Eishockeyliga am 15. September ist es zwar noch rund sechs Wochen hin. Aber am Dienstag (01.08.) standen die Panther inklusive der Neuzugänge zum ersten Mal wieder auf dem Eis - und rund 250 Fans wollten im Curt-Frenzel-Eisstadion mit dabei sein.

Die Fans haben ihre Panther nicht nur schwer vermisst - sie wünschen sich vor allem eines: eine möglichst sorgenfreie Saison , in der der AEV aus eigener Kraft den Klassenerhalt schafft. Adela Laurin aus Wertingen sitzt strahlend auf der Tribüne des Curt-Frenzel-Eisstadions: "Ich war schon Tage vorher so aufgeregt, endlich wieder hier sein zu dürfen. Das ist unglaublich." Ganz ähnlich geht es Max und Michael Meier – Vater und Sohn - aus Merching: "Klar, wir sind auch Fußballfans, aber Nummer Eins ist einfach Eishockey."

Über 250 Fans im Curt-Frenzel-Stadion

Rund sechs Wochen vor dem Saisonstart war die Stimmung zum Trainingsauftakt fast schon wie vor einem Spiel in der Deutschen Eishockeyliga DEL. Die Fans begrüßten ihre Panther begeistert, am Ende der rund 90-minütigen Trainingseinheit bedankte sich das Team mit einer angedeuteten La-Ola-Welle bei ihrem Anhang.

Fans hoffen in der nächsten Saison auf Klassenerhalt

Und die Fans haben an das mit 17 Spielern komplett erneuerte Team des ebenfalls neuen Trainers Christof Kreuzer nur eine Bitte: Sie wollen nicht so zittern wie in der abgelaufenen Saison. Da waren die Panther sportlich eigentlich aus der DEL abgestiegen, durch die komplexe Aufstiegsregelung durften sie aber letztlich doch im Eishockey-Oberhaus bleiben.

Erster Test gegen Pardubice

Bereits am 19. August steht im Rahmen des Dolomiten-Cups in Neumarkt/Südtirol das erste Vorbereitungsspiel an. Gegner ist dann der dreimalige tschechische und dreifache tschechoslowakische Meister HC Dynamo Pardubice.