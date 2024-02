Meister mit dem FCN: Clublegende Heini Müller zum 90sten

Ein Schnappschuss zeigt den laufstarken Ballzauberer in Aktion – beide Beine in der Luft, den Ball Richtung Tor schießend. Da sei er nicht etwa beim Eislauf gewesen, erklärt Müller verschmitzt, sondern im Spiel seines Lebens. Für das Titelendspiel habe er am Vorabend ein Stoßgebet gen Himmel geschickt: "Lieber Gott, lass mich nicht der schlechteste Spieler auf dem Platz sein!" Der größte Schatz, der Club-Legende ist ein schlichtes feuerrotes Baumwoll-Trikot mit V-Ausschnitt. "Damit man Luft bekommen hat", erklärt der 90-Jährige, dafür "ohne Sternli, ohne Lametta und ohne Streifen."

Liebe zum Club ungebrochen

Er habe als einziger noch das einfache rote Meistertrikot. Für den "Glubb" habe er schon immer spielen wollen. 1956 war es dann so weit, da trat er in der Oberliga für den 1. FC Nürnberg an, Position Halblinks, ein Spielmacher, der sich ganz und gar dem Verein verschrieben hat. Bis 1967 zog sich Stürmer Heini Müller 313 mal das Club-Trikot über.

Seinen alten Spielerpass habe er sicherheitshalber mit nach Hause genommen, so Müller. Nur für den Fall, dass er aktuell noch mal beim 1. FC Nürnberg eingewechselt werden müsste, sagt er mit seinem typischen Augenzwinkern. Manchen Spielern heute wünsche er mehr Bescheidenheit im privaten Auftreten und mehr Kampfgeist auf dem Platz.

Hoffnung in die Club-Jugend

Der 1. FCN sei aber schon immer eine Talentschmiede gewesen, sagt Müller an seinem Geburtstag schließlich sehr versöhnlich. So hoffe er, dass der Teenager und Jungstar Can Uzun noch ein kleines Weilchen bei seinem Club bleiben werde.

Und als hätte dieser den Wunsch gehört: Uzun sorgte in der Zweitliga-Partie des 1. FCN am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern in der 34. Minute für den 1:1 Ausgleich. Damit bescherte der Youngster dem 90-jährigen Heini Müller zumindest einen Punkt zum Geburtstag!