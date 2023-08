Can Uzun & Co. - der neue "Jugendstil" beim 1. FC Nürnberg

Trainer Christian Fiél setzt auf "seine" Spieler

Fiél steht für eine klare Spielphilosophie, die er zuvor der Nürnberger U23 nahegebracht hat. Schon bei Fiéls Vorstellung im Juni hatte dies Sportvorstand Dieter Hecking betont und gehofft, dass diese auch bei den Profis angenommen wird. Und wie bringt man eine funktionierende Spielweise in eine neue Mannschaft? Man bringt die passenden Spieler direkt mit.

Der 20-jährige Nathaniel Brown sammelte bereits in der vergangenen Saison einige Auftritt bei den Profis, spielte aber vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Der 21-Jährige Ali Loune und der aktuelle Shootingstar Can Uzun (17 Jahre) wurden erst zur aktuellen Saison zu den Profis "befördert." Uzun schnupperte in der vergangenen Saison gerade einmal 74 Minuten in drei Spielen in der 2. Bundesliga rein.

Doch nicht nur der Club-Nachwuchs blüht unter Fiél auf. Der 20-jährige Jens Castrop, vergangene Saison noch vom 1. FC Köln ausgeliehen und zur neuen Spielzeit fest verpflichtet, hinterließ schon 2022/23 einen starken Eindruck und spielte in 29 Zweitligapartien. Unter Nachwuchsförderer Fiél stand er auch in der neuen Spielzeit in allen drei Matches auf dem Platz.