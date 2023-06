DFB-Jubiläum: Zahlen, Namen und Fakten zu 999 Länderspielen

Länderspieltore

2.250 Tore erzielte die Nationalmannschaft bislang. Die beiden erfolgreichsten Torschützen heißen Miroslav Klose (71) und Gerd Müller (68 in nur 62 Spielen).

Die DFB-Auswahl kassierte dagegen nur 1.174 Treffer, darunter 31 Eigentore.

Neun Nationalspieler schossen im DFB-Trikot ein "Tor des Jahres", Fallrückzieherkönig Klaus Fischer gelang dies zweimal. Die zehn Tore von Gottfried Fuchs in einem Spiel sind seit 1912 unerreicht.

Nationalspieler

968 Spieler kamen zum Einsatz, 26-mal gab es einen Feldverweis (bei den Gegnern: 46).

Fritz Walter trug niemals die Kapitänsbinde - denn diese wurde erst in den 1960er Jahren eingeführt. Rekordhalter (75-mal) ist Lothar Matthäus. 2008 trugen die DFB-Binde vier Spieler in einem Spiel, bedingt durch Auswechslungen.

Lothar Matthäus ist nicht nur Rekordnationalspieler (150/12.153 Spielminuten), sondern in der DFB-Historie auch der älteste Spieler (39 Jahre, 91 Tage) und Torschütze (38 Jahre, 128 Tage).

Jüngster Spieler ist seit 1908 Willy Baumgärtner (17 Jahre, 104 Tage), jüngster Torschütze seit 1910 Marius Hiller (17 Jahre, 241 Tage).

Sechs Spieler wurden bisher zu Ehrenspielführern ernannt. In der Reihenfolge der Ernennung: Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Philipp Lahm.

Bundestrainer

Elf Bundestrainer gab es bislang in der Geschichte des DFB. Alle waren sie männlich, weiß und vor allem: deutsch.

Nur Otto Nerz, Erich Ribbeck, Joachim Löw und Hansi Flick waren selbst vorher keine Nationalspieler.

Franz Beckenbauer und Rudi Völler liefen mangels Lizenz unter der Bezeichnung "Teamchef".

Der DFB hat noch keinen Nationaltrainer entlassen, die meisten traten selbst zurück.

Länderspielorte

Die Bilanz der Hauptstadt ist sehr bescheiden. 46 von insgesamt 440 Heimspielen wurden in Berlin ausgetragen, aber nur 18 davon gewonnen. Acht Städte waren nur ein einziges Mal Gastgeber. In Bayern wurde bislang in drei Städten gespielt - München liegt mit 29 Partien (darunter 14 Siege) vor Nürnberg (22) und Augsburg (fünf).

Das WM-Finale 1974 im Münchner Olympiastadion (2:1 gegen die Niederlande) und das WM-Eröffnungsspiel 2006 in der Arena (4:2 gegen Costa Rica) waren die bedeutendsten Partien auf bayerischem Boden.