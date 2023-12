Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > Zwischen Raitersaich und Jakarta: U17-Weltmeister Finn Jeltsch

Zwischen Raitersaich und Jakarta: U17-Weltmeister Finn Jeltsch

Finn Jeltsch aus Raitersaich in Mittelfranken wurde erst kürzlich Fußballweltmeister mit der U17-Nationalmannschaft. Der 17-Jährige vom 1. FC Nürnberg war der große Rückhalt in der Mannschaft. Seine Wurzeln in der Region vergisst er trotzdem nicht.