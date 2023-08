Klare Reaktion auf rassistische Beleidigung gegen Green und Tel

Appell an die Fußballfans

Das Problem auf und rund um den Fußballplatz beschäftig die Vereine und die Fußballvereinigungen schon seit Langem. In der vergangenen Saison hatten die DFL, die DFL Stiftung und die 36 Profiklubs gemeinsam ein klares Statement gegen Rassismus und rassistische Diskriminierungen rund um den 26. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga gesetzt.

Der FC Bayern machte zudem mit der Aktion "Gemeinsam gegen Hass im Netz" auf die oft verborgenen Beleidigungen, Hasskommentare und Drohungen aufmerksam. Kurz zuvor war auch Kingsley Coman Ziel von rassistischen Beleidigungen geworden.

Verrohung der Sprache verändert Qualität der Beleidigungen

Der Sportsoziologe Gunter A. Pilz sprach im April in einem Interview mit der Funke Mediengruppe von einer Entwicklung, in der der Fußball einen "Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung" ist. Er sieht auch einen Zusammenhang zwischen der "Verrohung der Sprache in Social Media" und der "Qualität der Beleidigungen im Stadion".

Klar ist auch, dass "Fans wissen, dass sie eine Wirkung durch ihr Verhalten erzielen können", sagte der Sportpsychologe René Paasch. "Wenn der Spieler damit nicht umgehen kann, hat das einen Einfluss auf die Leistung."