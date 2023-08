Feucht-fröhliche Kabinenparty in Haching nach Pokal-Coup

Während die Spieler der SpVgg Unterhaching mit ihren Fans den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals feierten, war es für die Augsburger Spieler ein harter Gang zum Zaun, wo die enttäuschten Anhänger ihre Mannschaft mit Pfiffen empfingen. "Es ging letzte Saison los mit dem Abschluss, der nicht erfolgreich war. Jetzt der Saisonstart, der nicht erfolgreich war", hatte Niklas Dorsch am Mikrofon von BR24Sport nach Schlusspfiff Verständnis für den Unmut der Fans.

Unterhaching: Der Underdog schafft die Sensation

Beim Gastgeber war die Stimmungslage eine ganz andere. "Wir sind klarer Underdog gewesen. Augsburg spielt seit Jahren stabil in der Bundesliga und wir sind gerade erst in die 3. Liga aufgestiegen. Ich glaube schon, dass man das Sensation nennen kann", brachte es Kapitän Maximilian Welzmüller auf den Punkt.

Auch für den Torschützen zum 1:0, Mathias Fetsch, der nach dem Spiel zum "Man of the match" ausgezeichnet wurde, war es ein perfekter Nachmittag. "Nach vielen Jahren wieder DFB-Pokal zu spielen, die erste Runde zu überstehen gegen den Bundesligisten und dann auch noch gegen meinen Ex-Verein", für Fetsch absolute "Highlights". Der Stürmer spielte zwei Jahre in der Fuggerstadt.

Hachinger Teamgeist der Schlüssel zum Sieg

Es war wieder einmal ein besonderer Nachmittag im Hexenkessel Hachinger Sportpark, an dessen Ende die Pokal-Sensation stehen sollte. Basis des Erfolgs sei der "unbedingte Einsatzwille" gewesen, gab Torwart René Vollath zu Protokoll, der von den Schwaben nur wenig geprüft wurde, in zwei Situationen aber hellwach war.

"Dass wir alles wegverteidigen wollten", sei am Ende der "Schlüssel" gewesen. "Jeder kämpft für den anderen, sind bei uns nicht nur leere Worte", erklärte Fetsch. Das entscheidende 2:0 erzielte der 20-jährige Boipelo Mashigo - ein Hachinger Eigengewächs. "Ich habe ihn vom DFI (Deutschen-Fußball-Internat, Anm. d. Red.) geholt", freute sich Trainer Marc Unterberger. "Das ist dann so ein Moment, wo du dich in einen Spieler verliebst und dass er uns heute in die zweite Runde schießt, ist natürlich traumhaft".

Schwabl will zwischen zwei und acht Bier trinken

Angetrieben wurde die Mannschaft vom wieder einmal stimmgewaltigen Hachinger Anhang. "Wir sind zum Aufwärmen raus und es war ein Gefühl wie beim Relegations-Rückspiel. Es war genauso heiß und genauso voll", erinnerte sich Markus Schwabl, der dann gegenüber BR24Sport die weiteren Party-Aktivitäten der Erstrunden-Sieger erläuterte. "Zwischen zwei und acht Halbe (Bier) werden wir schon trinken", lachte der Sohn des Hachinger Präsidenten Manfred Schwabl und Kapitän Welzmüller kündigte eine "kleine Kabinenparty" an.

Finanziell wichtiger Erfolg

Doch für Schwabl und Welzmüller, die seit dieser Saison auch als Sportdirektor und Technischer Direktor fungieren, hatte der Sieg nicht nur sportlichen Wert. "Der Buchhalter in mir ist auch glücklich" grinste Welzmüller und Schwabl gab zu: "Übers Geld sind wir auch froh, aber über das, was hier heute passiert ist, bin ich doppelt so froh".

Maaßen: Auftritt war so nicht zu erwarten

Beim FC Augsburg ist dagegen schon eine Woche vor Bundesligastart ein gewisser Druck auf dem Kessel. "Wir haben 90 Minuten versucht, alles zu geben. Nichtsdestotrotz war es kein gutes Spiel von uns", gab Neu-Kapitän Ermedin Demirovic zu, der den Frust der Fans nach Abpfiff verstehen konnte.

Auch Trainer Enrico Maaßen zeigte sich enttäuscht über den Auftritt seines Teams, der für ihn überraschend kam: "Das war so nicht zu erwarten, weil wir in der Vorbereitung wirklich tolle Leistungen gezeigt haben" In diesem Spiel habe es sein Team aber nicht geschafft, sich ausreichend Tormöglichkeiten herauszuspielen, kritisierte Maaßen. Am nächsten Samstag startet der FCA zuhause gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison.

Welzmüller mahnt nach Pokalcoup

Trotz ausgelassener Stimmung wollte Haching-Kapitän Welzmüller die kommenden Aufgaben nicht aus den Augen verlieren. "Wir dürfen jetzt nicht meinen, wir sind die Größten, weil wir heute auch mit viel Glück einen Sieg geholt haben. Wir müssen demütig an die Sache rangehen und schauen, dass wir in der Liga mal einen Dreier holen". Die Spielvereinigung ist bereits am Dienstag im Landespokal gegen den FC Schwabing gefordert. In der 3. Liga geht es am Samstag gegen Mitaufsteiger Ulm.