Kane stellt sich vor: "Anstrengende Tage und Wochen"

Endlich angekommen: Für Harry Kane waren es "anstrengende Tage und Wochen. Es ist mein erster großer Transfer und es ging auf und ab. Jetzt bin ich froh, dass ich hier bin." Der Engländer stand mindestens seit seiner Landung in München unaufhörlich im Mittelpunkt der Berichterstattung. Der Rekord-Transfer des FC Bayern hat sich zwischen Ankunft, Medizincheck, Vertragsunterschrift und dem ersten Einsatz am Samstagabend gegen RB Leipzig schon eine erste urbayerisches Vokabel eingeprägt.

"Servus": Kane will Fans in München kennenlernen

"Servus ist ein Wort, dass ich schon gelernt habe. Ich versuche alles aufzusaugen, die Stadt, die Kultur", erklärte Kane, der sich mit seiner schwangeren Frau und seinen drei Kindern "schnellstmöglich" einleben möchte: "Das Wetter ist sehr schön. Ich werde mich morgen mit meiner Familie nach Häusern umschauen. Ich will demnächst auch Essen gehen oder einen Kaffee trinken, um die Fans kennenzulernen."

Der Hype, den Kane mit seinem Transfer ausgelöst hat, ist ihm nicht verborgen geblieben. "Ich habe mitbekommen, dass einige meinen Flug mitverfolgt haben. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist", stellte der Wunschstürmer der Münchener fest. Über 65.000 Menschen hatten seine Landung über die Echtzeit-Scanner "Flightradar24" beobachtet. Sein Trikot war in vielen Fanshops der Stadt binnen Stunden vergriffen.

"Kein Grund für Panik" nach Supercup-Pleite

Sportlich verlief sein Einstand überhaupt nicht rund. Zwar wurde der 30-Jährige in der 63. Minute "fantastisch" in der Allianz-Arena empfangen. Das Supercup-Duell gegen RB Leipzig ging jedoch deutlich mit 0:3 verloren. Kurz nach seiner Hereinnahme kassierte der FCB das 0:3 nach einem Handelfmeter, "das war unglücklich", befand Kane, der dennoch betonte, dass die Pleite "kein Grund ist, um in Panik zu geraten. (...) Wir werden sicher noch viel zu feiern haben."

Trainer Thomas Tuchel nahm Kane bei seiner Generalkritik nach dem Spiel ausdrücklich außen vor und entschuldigte sich gar beim Engländer. Für den Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr – live in der Radioreportage) sowie für alle weiteren Spiele erhielt Kane von seinem Trainer eine Einsatzgarantie. Verständlich bei der Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro und einem Vierjahresvertrag mit einem kolportierten Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. So viel hat ein Bundesligist noch nie für einen Spieler ausgegeben.

Kane will "mehr, als nur Tore schießen"

Wie geht der zurückhaltende Angreifer mit diesem Druck um? "Ich bin erst seit zwei Tagen hier. Dieses Team hat tolle Spieler, jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell zusammenfinden. Mein Spiel ist mehr, als nur Tore zu schießen. Ich werde versuchen, dass am Freitag auch zu machen." Kane will auf dem Platz vorangehen, "das ist Teil meiner Persönlichkeit. In den Gesprächen wurde klar, dass ich dafür geholt wurde."

Dem dreimaligen Torschützenkönig der Premier League und Vize-Europameister fehlt weiterhin ein großer Team-Erfolg in der Vita. "Ich will jedes Jahr Titel gewinnen", sagte Kane angesprochen auf den englischen Torrekord, den er aller Voraussicht nach nun nicht mehr brechen wird: "Natürlich gibt es den Rekord von Alan Shearer, aber es gibt noch viele andere Erfolge in meiner Karriere."