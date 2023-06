Studie zur EM 2024: Wenig Vorfreude und pessimistische Fans

Die Heim-EM der Fußballer startet in einem Jahr: Vorfreude bei den Organisatoren und der Politik - aber weniger bei den deutschen Fußballfans. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Sportinformationsdiensts (SID). Der Würzburger Fanforscher Professor Harald Lange hatte zusammen mit weiteren Autoren über 2.000 Fußballfans befragt.

Dabei ging es um ihre Vorfreude auf das Turnier, das erwartete sportliche Abschneiden des DFB-Teams sowie die gesellschaftlich-politischen Dimension der EM 2024. Die Fans beantworten die Fragen mit bis zu fünf möglichen Sternen. Die Studie war noch vor der aktuellen Länderspielphase mit den ernüchternden Ergebnissen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1 Niederlage) erstellt worden.

Fast ein Drittel der Fans freuen sich nicht auf Heim-EM

Laut der Studie ist die Vorfreude auf die Heim-EM unter Fußballfans ein Jahr vor dem Turnier noch nicht besonders hoch. Zwar geben insgesamt 39 Prozent an, ihre Vorfreude sei groß oder sehr groß. Fast 29 Prozent beantworten die Frage aber mit nur einem Stern (keine Vorfreude). Zudem erwarten die Fans bei der EURO 2024 nur eine durchschnittliche Stimmung. Danach gefragt, votieren sie im Mittel mit drei von fünf möglichen Sternen.

Ein Hauptgrund dafür, dass die Vorfreude auf das Heim-Turnier noch nicht ausgeprägt ist, sehen die Studienmacher in den zuletzt durchwachsenen sportlichen Leistungen der DFB-Elf. Demnach ist es für die Mehrheit der Fans (59 Prozent) wichtig oder sehr wichtig, dass die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich spielt.

Fast 85 Prozent der befragten Fußballfans sind aktuell unzufrieden oder sehr unzufrieden mit dem sportlichen Abschneiden der Flick-Elf in den letzten Spielzeiten. Für das die Heim-EM prognostizieren fast 27 Prozent ein Ausscheiden des Teams von Bundestrainer Hansi Flick bereits in der Gruppenphase. Nur 10 Prozent glauben, dass Deutschland Europameister wird.

Zu wenig Nachhaltigkeit, zu großer Fokus auf Sponsoren

Aber auch abseits des Platzes gibt es weitere Faktoren, die die Vorfreude auf das Turnier dämpfen. Laut der Studie ist ein Großteil der befragten Fußballfans auch nicht mit den Rahmenbedingungen einverstanden, unter denen die Europameisterschaft stattfinden wird. So gehen mehr als 38 Prozent der Anhänger davon aus, dass sich das Turnier vollständig oder überwiegend an den Interessen der Sponsoren orientieren wird.

Mehr als die Hälfte der Fußballanhänger (55 Prozent) glauben, dass es den Organisatoren nicht gelingen wird, neue Standards bei den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Gemeinwohl zu setzen. Auch hinsichtlich der Hoffnung, dass die EURO 2024 einen Beitrag zu internationalem Dialog und Verständigung leisten kann, sind die Fans pessimistisch. 47 Prozent der Studienteilnehmer glauben, dass der Beitrag der EM hierzu gering oder sehr gering ausfallen wird.

Lange: "DFB-Elf fehlt Bindung zur Basis"

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärt Professor Harald Lange, jetzt müsse man sich beim DFB fragen, was zu tun sei, um das Turnier "noch zu retten": "Da denke ich, dass die Vergangenheit in der Arbeit des DFB sehr gut gezeigt hat, dass man hier und da nicht wirklich glücklich agiert hat. Dass man die Bindung zur Basis, aber auch die Bindung zu den Fans verloren hat – und ein Stückchen weit auch verspielt hat."

Dabei sei es für den Erfolg einer Fußballmannschaft essenziell, dass sie sich "ihrer Fanbasis sicher sein kann". Daher stehe über allem anderen die Frage, wie das DFB-Team die Fans wieder zurückgewinnen könne. "Um das beantworten zu können, muss man wissen, wer die Fanbasis ist, was sie will. Wenn man das verstanden hat, kann man sich auch wieder auf die Fans zubewegen." Denn es gebe eben weitere Faktoren, die den Fans – neben dem sportlichen Erfolg - wichtig seien. Um hier ein genaueres Bild zu bekommen, kündigte der Würzburger Sportwissenschaftler eine weitere Umfrage unter den Fans direkt nach der aktuellen Länderspielphase an.