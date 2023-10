Fußball-Spruch des Jahres: Akademie nominiert Preisträger

"Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach." Dieses Eingeständnis hat den fränkischen Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin bis ins Finale gebracht - allerdings nicht auf dem Rasen. Sondern sein Spruch könnte zum Fußballspruch des Jahres 2023 gewählt werden. Und zwar bei der Gala zur Verleihung der deutschen Fußballkultur-Preise am 27. Oktober 2023 in der Nürnberger Tafelhalle.

"Niemand ist größer als der Verein"

Er tritt an gegen den Fußballspruch der Fans vom FC Freiburg, die beim Abschiedsspiel von Stürmer Nils Petersen auf ein Transparent schrieben: "Niemand ist größer als der Verein. Aber du warst verdammt nah dran." Diese beiden Sprüche haben es ins Finale geschafft. Welcher der beste Spruch ist, entscheidet nun das Publikum auf der Gala.

Sie haben das Rennen gemacht gegen neun andere Sprüche beispielsweise von Sportredakteur Fadi Keblawi ("Die Frage ist ja: Was war eher da, der fränkische Pessimismus oder der 1. FC Nürnberg"), Bayern-Spieler Joshua Kimmich ("Am Ende des Tages ist so das Geschäft: Wenig Liebe, wenig Herz") oder Komikerin Carolin Kebekus ("Als Kind dachte ich, es sei verboten, Fan eines Vereins aus einer anderen Stadt zu sein"). Ausgewählt wurden die Sprüche von einer Jury um Vorjahressiegerin und Vfl Wolfsburg-Spielerin Lena Oberdorf.

Hauptpreis für Charly Körbel

Die Deutschen Fußball-Kulturpreise werden noch in drei weiteren Kategorien verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht in diesem Jahr an den Rekord-Bundesligaspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel von Eintracht Frankfurt. Körbel wird im Jahr des 60. Geburtstags der Fußballbundesliga geehrt, weil er "Bodenständigkeit, Nähe und Ehrlichkeit verkörpert und eine Identifikationsfigur im besten Sinne ist", sagte der Chefredakteur des Fußballmagazins "Kicker", Jörg Jakob. Zudem habe er mit 602 Bundesliga-Spielen einen "Rekord für die Ewigkeit" aufgestellt.

Chemnitzer Fußballfans gegen Rassismus

Der Fanpreis ist eine Auszeichnung für positive Fankultur. In diesem Jahr geht er an die "CFC-Fans gegen Rassismus" des Chemnitzer FC, die sich gegen Rechtsextremismus im Umfeld des eigenen Lieblingsvereins engagieren. Der Verein war 2019 bundesweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem eine Trauerfeier für einen stadtbekannten Neonazi im Stadion des Chemnitzer FC abgehalten worden war. Daraufhin gründeten sich die "CFC-Fans gegen Rassismus" und wurden zur einer Anlaufstelle für diejenigen Fans, die für demokratische Werte einstehen.

Mit ihren zahlreichen Projekten wirken sie auch in die Stadtgesellschaft hinein, heißt es in der Begründung der Jury. Doch seitens des Vereins erhielten sie wenig Unterstützung und Anerkennung für ihre Arbeit. Zudem seien sie selbst Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Mit dem Preis würdigt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur das Engagement für einen "weltoffenen und vielfältigen Chemnitzer FC und möchte die Gruppe ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen."