Mazraoui-Entscheidung löst unterschiedliche Reaktionen aus

"Profifußballer haben einen Vorbildcharakter. Diesen hat Noussair Mazraoui leider nicht erfüllt. Dafür hätte es nach einem solch unsäglichen Instagram-Post mehr Reue und Selbstkorrektur bedurft", ließ der Zentralrat der Juden in Deutschland verlauten als Antwort auf die Entscheidung des FC Bayern München, den Marokkaner nicht vom Spielbetrieb zu suspendieren. Weiter heißt es der Erklärung, die Reaktion der Münchner sei jedoch "auch mit Blick auf die stets klare Haltung des Vereins (...) angemessen."

In einer kurzen Pressemitteilung des Vereins wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, am Freitag (20.10.) mit den Worten zitiert: "Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", so Dreesen und führt weiter aus: "Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel."

BR24Sport-User-Reaktionen gespalten

Während die Reaktion des Zentralrats also eher gemäßigt ausfällt, ist die Empörung bei Teilen der Öffentlichkeit groß. BR24Sport-User "Disscusionus" etwa schreibt: "Diese Entscheidung wird den Verein noch lange beschäftigen – dieses hiermit verbundene Signal und ignorante, ausschließlich dem Kommerz und 'Wohlgefallen' der bisherigen und eventuell auch wieder zukünftigen Sponsoren aus dem Nahen Osten verbundene Verhalten ist ein verheerendes Signal an alle, die letztendlich die Vernichtung Israels wollen."

User "Realist20" hält dagegen: "Nur der Gedanke Mazraoui wegen so einem Post zu feuern ist einfach hirnrissig." Und User Ganzbaf schlägt vor: " Ich würde ihm verpflichtend etwas historische und politische Bildung angedeihen lassen, damit er verstehen kann, warum es gerade in Deutschland so problematisch ist, einen Sieg über Israel herbeizuwünschen."

Gespannt darf man auch sein, wie die Fanklubs des FC Bayern reagieren. Hier gibt es einige Fangruppen, etwa die Ultrafangruppe "Schickeria", die das Andenken an den jüdischen Klubgründer Kurt Landauer besonders hochhalten.