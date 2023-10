Frage der Woche: Zählt die DFB-Elf zu den EM-Favoriten?

Ein 3:1 gegen die USA, ein 2:2 gegen Mexiko. Sehenswerte Treffer, direktes Angriffsspiel, entfesselte Offensiv-Künstler - aber auch einige herbe Patzer in Abwehr und Spielaufbau. Die ersten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann waren gefüllt mit Licht und Schatten.

Vor gut einem Monat zog der DFB die Reißleine. Wenige Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land gab die Nationalmannschaft ein erschreckendes Bild ab. Zu langsam, zu umständlich, hinten anfällig und ohne Energie, vorne ohne Selbstvertrauen. Der Glaube daran, dass nach drei verpatzten Großturnier in Folge bei der Heim-EM die Kehrtwende gelingt, war kaum noch vorhanden. Und so endete die Amtszeit von Hansi Flick als Bundestrainer.

Unter Julian Nagelsmann soll nun alles besser werden. Nach den ersten beiden Spielen scheint ein Aufwärtstrend erkennbar zu sein. Doch reicht die Leistung der Nationalmannschaft, um bei der Heim-EM 2024 um den Titel mitzuspielen?

Die Frage der Woche

Ein Sieg, ein Unentschieden: Zählt die Nationalmannschaft so wieder zum Favoritenkreis für die Heim-EM?

