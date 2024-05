Fußball: Amateurin des Jahres kommt aus Oberfranken

Auf dem Kopf eine Krone, in der Hand ein Pokal und eine ganze Damenfußballmannschaft, die Jessica Freitag in Höhe wirbelt und wieder auffängt – so sieht die Freude beim 1. FC Redwitz aus. Denn die 26-jährige Oberfränkin ist vom Deutschen Fußball-Bund zur Amateurin des Jahres 2023 gekürt worden. Die junge Frau mit einer spastischen Beeinträchtigung strahlt über das ganze Gesicht, als sie im BR24-Interview erklärt, es sei ein tolles Gefühl und mache sie auch sehr stolz.

Fußball trotz Behinderung: Jessica "lebt den Fußball"

Jessica Freitag kickt seit ihrem vierten Lebensjahr, auch wenn ihre Behinderung manchmal die Beine streiken lässt. Angefangen hatte alles in Burgkunstadt, dort spielte sie zunächst in einer gemischten Mannschaft, seit 2011 ist die Mittelstürmerin beim 1. FC Redwitz. In Sachen Fußball, Vereinsarbeit und Leidenschaft für den Sport macht Jessica Freitag wohl keiner was vor.

Die Kapitänin der 1. Frauenmannschaft des Vereins, Kathrin Schlaf, kommt regelrecht ins Schwärmen: "Sie lebt den Fußball einfach! Sie ist mit so viel Leidenschaft, mit Ehrgeiz, mit Elan, mit Herzblut dabei und bringt auch Lebensfreude mit in die Mannschaft". Eine "Extra-Wurst" wegen ihrer Einschränkung, das gebe es für Jessica nicht, erklärt die Kapitänin weiter, das wolle sie nicht und dafür sei Jessica auch zu ehrgeizig.

"Herz der Mannschaft"

Wenn es um das Vereinsleben geht, ist Jessica Freitag ganz vorne – wie auf dem Platz auch. Die 26-Jährige ist rund um Redwitz an der Rodach bekannt wie ein bunter Hund. Sie organisiert und bastelt etwa für Tombolas Preise, packt bei Vereinsjubiläen oder Mannschaftsabenden immer mit an. Als "Herz der Mannschaft" sehen sie deshalb Mannschaftskameradinnen und Trainer. Auch trete sie gut gelaunt sowohl zu den Spielen als auch zum Training an, schildert ihr Trainer Marco Patzelt. Manchmal gebe es schon ein Nasenrümpfen, wenn er als Trainer Laufeinheiten oder schwierige Aufgaben stelle, so Patzelt. In den sechs Jahren seit er die 1. Frauenmannschaft in Redwitz trainiere, sei ihm das mit Jessica Freitag kein einziges Mal untergekommen.

"Sie ist immer Vollgas dabei! Unglaublich! Ein absolutes Vorbild!" Marco Patzelt, Trainer Frauenmannschaft, 1. FC Redwitz

Furchtlose und entschlossene Elf-Meter-Schützin

Mit ihrer Frauen-Mannschaft beim 1. FC Redwitz ist Jessica Freitag in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Mittelstürmerin spielt furchtlos und mit einem, wie alle hier sagen, unglaublichen Schuss. Das selbst gesetzte Ziel auf dem Platz lautet: "Tore schießen und die Verteidiger nerven!" Die Fußballbegeisterte lacht, als sie das im BR24 -Interview schildert. Denn auch sie muss auf der Auswechselbank auf ihre Einsätze warten. Doch dort, so ihr Trainer, gibt sie alles, unterstützt die Mannschaft in jeder Phase des Spiels. Und was sie völlig unerschrocken verwandele, zumindest meist, seien die Strafstöße, erklärt Kapitänin Kathrin Schlaf.

"Jessica geht mit einer Furchtlosigkeit und Entschlossenheit an den Elf-Meter- Schuss ran, das ist wirklich beeindruckend". Kathrin Schlaf, Kapitänin 1. FC Redwitz

Deswegen trägt die Oberfränkin beim 1. FC Redwitz den Spitznamen "Elf-Meter-Killerin". Auch das macht die Fußballbegeisterte Jessica Freitag zur Amateurin des Jahres.

Amateurin des Jahres gründet inklusive Fußballmannschaft

Zusätzlich zum Training in Redwitz hat Jessica Freitag auch die inklusive Fußballmannschaft "Heiners Traumelf" im wenige Kilometer entfernten Altenkunstadt mitgegründet. Seit zwölf Jahren setzt sie sich dort für Menschen mit Einschränkungen im Fußball ein. Ihr dortiger Trainer, Reinhardt Tropschug, hat Jessica Freitag für die Wahl zur Amateurin des Jahres beim DFB nominiert: "Ich sage immer, das sind keine Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Es bereitet unheimlich viel Freude, mit ihnen zu trainieren."

Auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist von den Nominierten angetan: "Die Vielfalt der Kandidatinnen und Kandidaten der Aktion 'Amateure des Jahres 23/24' hat mich fasziniert. Menschen mit dieser unermüdlichen Leidenschaft und diesem unerschütterlichen Engagement verkörpern die Seele unseres Sports und sorgen dafür, dass Fußballzeit zur besten Zeit wird." Und Jessica Freitag hat die bundesweite Auszeichnung, die in diesem Jahr zum achten Mal verliehen wurde, nach Oberfranken geholt.