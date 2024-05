Start-up aus Bayern will Wasserkraft revolutionieren

Teils ist es den Fischen von außen zunächst nicht anzusehen, woran sie gestorben sind. Erst in Röntgenaufnahmen ist die Todesursache erkennbar: gebrochene Wirbelsäule, höchstwahrscheinlich durch den Kontakt mit einer Turbine.

"Wenn ein Aal aus dem oberfränkischen Main Richtung Meer abwandern möchte, dann hat er mehr als 30 Wasserkraftanlagen zu überwinden. Wir sprechen hier von kumulativen Effekten", so Geist. Selbst wenn ein einzelnes Wasserkraftwerk eine Sterberate von "nur" zehn Prozent habe, sei deshalb die Sterblichkeitsrate mit den weiteren Kraftwerken zu verrechnen. "Das kann dann kumulativ zu einer sehr starken Populationswirkung kommen", so Geist.

Bayerisches Start-up will Wasserkraft revolutionieren

Das Start-up Energyminer aus Gröbenzell im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck will diese Probleme mit einem neuartigen Konzept umgehen und die Wasserkraft revolutionieren, wie die Energyminer selbst sagen.

"Energyfish" heißt ihre Anlage, die nur etwa zwei mal drei Meter groß ist und ein bisschen aussieht wie ein kleiner Pottwal. Während herkömmliche Wasserkraftwerke fest verbaut sind und die Fall-Energie des aufgestauten Wassers nutzen, wandelt der "Energyfish" die Fließgeschwindigkeit des Gewässers, also kinetische Energie, in Strom um und schwimmt direkt im Fluss. Ein Kabelstrang überträgt den Strom ungefährlich im Niedervoltbereich über eine Landbox direkt ins Stromnetz und sorgt dafür, dass der "Energyfish" nicht davonschwimmt. Kontrolliert wird er auch per Internetverbindung in die Cloud des Start-ups.

"Nach genauerer Analyse haben wir festgestellt, gerade die kinetische Wasserkraft ist die Form der Wasserkraft, die faktisch noch gar nicht genutzt wird. Das heißt, dass wir hier viel Potenzial haben, in Europa, aber auch weltweit", so Energyminer-Gründer Richard Eckl.

Pro Standort sollen dann ganze "Energyfish"-Schwärme entstehen, bis zu 100 Einheiten pro Anlage. Schon mehrere Standorte in Bayern stehen kurz vor der Genehmigung. Ein einziger "Energyfish" soll für bis zu fünf Haushalte Strom liefern können, eine Anlage also für rund 500 Haushalte. Zielgruppe der Energyminer sind vor allem kleine Gemeinden, die sie dann lokal und dezentral mit nachhaltiger Energie versorgen wollen. Allein in Bayern sehen sie ein Potenzial von umgerechnet 1.000 Windrädern.

Grundlastfähig und fischverträglich

Anders als bei Wind- und Sonnenenergie ist der "Energyfish" grundlastfähig, er liefert also durchgängig Strom und ist nicht abhängig vom Wetter - zumindest, solange das Gewässer fließt. Ein Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit ist die Grundvoraussetzung für die Installation einer Anlage. Bei Hochwasser taucht der "Energyfish" selbständig unter und produziert weiter Strom.

"Es war von Anfang an unser Traum und unsere Vision, dass wir ein Wasserkraftwerk aufbauen, ohne dass man irgendwo in die Ökologie groß eingreifen muss oder irgendwo groß mit Beton riesige Staumauern baut." Georg Walder, Gründer von Energyminer