Frage der Woche: Was wünschen Sie sich für die neue Saison?

Von der Champions League bis zur 3. Liga liefen die bayerischen Vereine in dieser Saison ihren Erwartungen hinterher. Die einen, wie der FC Bayern München, haben die erwarteten Pokale und Meisterschaften nicht gewonnen, die anderen, wie der FC Augsburg oder der 1. FC Nürnberg, sind dem Abstieg nur knapp entronnen oder müssen wie der SSV Jahn Regensburg und die SpVgg Bayreuth sogar den bitteren Gang in die untere Liga gehen.

In vielen Klubs lief es nicht rund, viele Trainer musste gehen, die Zusammenstellungen der Mannschaften waren nicht immer glücklich, oft auch die Erwartungen zu hoch. Was muss, was soll sich also in Ihrem Verein ändern, damit die kommende Saison erfolgreicher wird?

Die Frage der Woche

So geht´s nicht weiter… Was wünschen Sie sich für die kommende Saison?

