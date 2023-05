Zuletzt verletzt - bald in Paris? Gerüchte um FCB-Star Hernández

Im Meisterschaftskampf kann Lucas Hernández dem FC Bayern München nicht mehr helfen. Und wer weiß, wenn er sich nicht bei der WM in Katar im vergangenen November einen Kreuzbandriss zugezogen hätte, vielleicht wäre der Titelkampf in Deutschland gar nicht so eng geworden. Am Samstag treten die Münchner zum Showdown in Köln an - zur gleichen Zeit trifft der Tabellenführer Borussia Dortmund auf Mainz 05.

Bayern will Vertrag verlängern - PSG soll sich geeinigt haben

Abseits des Feldes war Hernández in den vergangenen Monaten aber umso gefragter beim FCB. Die Münchner wollen unbedingt mit ihm langfristig verlängern. Der Vertrag des teuersten Münchner Zugangs überhaupt (80 Millionen Euro im Jahr 2019) soll möglichst über das Jahr 2024 hinaus ausgedehnt werden.

Er galt schon bei seiner Ankunft als absoluter Wunschtransfer des damaligen Sportdirektors Hasan Salihamidzic - später nach dem Weggang von David Alaba zu Real Madrid stieg er auch in der Verteidiger-Hierarchie zur Führungsfigur auf. Einzig seine Verletzungsanfälligkeit war den Münchnern ein Dorn im Auge. Er verpasste seit 2019 65 Spiele. Vor allem ein Innenbandriss, ein Muskelbündelriss und nun der Kreuzbandriss erwiesen sich als schwerwiegend.

Bislang sahen die Vertragsverhandlungen daher auch gut aus. Nun machen aber überraschende Medienberichte die Runde, wonach der Franzose in sein Heimatland zurückkehren könnte. Paris Saint-Germain soll laut der französischen Sportzeitung L'Équipe mit dem Innenverteidiger eine grundsätzliche Einigung erzielt haben. Auch Sport1 und der französische Sender RMC hatten zuvor vom PSG-Interesse an Hernández berichtet.

Tuchel hält große Stücke auf Hernández

Klar ist: Sollte Hernández nicht beim FC Bayern verlängern wollen, würde der Verein in diesem Sommer letztmals die Möglichkeit auf eine ordentliche Ablöse haben. Gerade kämpft sich der 27-Jährige noch von seinem Kreuzbandriss zurück, absolviert Teile des Teamtrainings - in die Startelf würde er es erst wieder in der kommenden Saison schaffen.

Trainer Thomas Tuchel hat ihn zumindest im Training schon erlebt: "Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist", hatte Tuchel erst in der vergangenen Woche vor dem 1:3 gegen RB Leipzig gesagt, mit dem die Münchner vermutlich die erneute Meisterschaft verspielt haben.

Es sei "jeden Tag sehr beeindruckend", wie professionell er an seinem Comeback arbeite, sagte Tuchel über Hernández. "Er ist immer positiv. Du spürst, wenn er in den Raum kommt, seine Persönlichkeit. Er steckt andere damit an. Er ist für mich ganz klar ein Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis er fit ist und wir gemeinsam loslegen können", sagte Tuchel.