1. FC Nürnberg vor Saison-Finale mit großen Personalsorgen

Die Plätze eins bis sechs hatte der 1.FC Nürnberg vor Saisonbeginn als Ziel ausgegeben. Dass das nicht zu schaffen ist, ist den Club-Fans seit Monaten klar. Jetzt, zum Ende der Spielzeit 2022/23 würde sich die FCN-Anhänger gar mit dem schieren Klassenerhalt zufriedengeben. Denn der ist einen Spieltag vor Saisonende alles andere als sicher. Immerhin: auf Platz 15 hat der FCN sein sportliches Schicksal selbst in der Hand. Vor dem Spiel gegen Paderborn plagen Trainer Dieter Hecking allerdings massive Verletzungssorgen.

Nur 14 Spieler im Training

Am Donnerstagvormittag (25.05.) standen nur 14 Spieler auf dem Trainingsplatz, berichtete Trainer Dieter Hecking auf der Spieltags-Pressekonferenz. Wegen des verletzungs- und krankheitsbedingt stark ausgedünnten Kaders hatte Hecking noch zwei Spieler aus der U23 mit auf den Platz geschickt. Welche Spieler tatsächlich mit zum Auswärtsspiel nach Paderborn fahren, werde man erst am Freitag (26.05.) entscheiden können. Bei vielen angeschlagenen bzw. erkrankten Spielern sei es eine „50:50-Entscheidung“, so Hecking.

Bei Abwehrmann James Lawrence beispielsweise könne man noch nichts sagen. Stürmer Kwadwo Duah gebe es dagegen „vorsichtige Entwarnung für Sonntag“, sagte Hecking. „Ich hoffe, dass jetzt nicht noch über Nacht mehr Spieler ausfallen, weil dann wird’s langsam wirklich eng“, so der Club-Trainer. Am Nachmittag gab der Verein bekannt, dass auch Florian Flick vorerst ausfallen wird. Die Leihgabe von Schalke 04 zog sich im Training einen Mittelfußbruch zu und wird dem Club auch in einer möglichen Relegation nicht mehr helfen können. Er wolle aber auch nicht jammern, so Hecking. „Wir werden versuchen, mit den Leuten, die uns zur Verfügung stehen, das Ergebnis zu erzielen, das wir brauchen“.

Club hat es in der eigenen Hand

Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünften Paderborn hat der FCN, der als Fünfzehnter mit zwei Punkten Vorsprung auf Arminia Bielefeld ins Saisonfinale geht, den Klassenerhalt sicher. Bei einem Unentschieden dürfte der bislang Tabellen-16. Arminia Bielefeld nur gewinnen, wenn Eintracht Braunschweig verliert, und dabei das bislang um zwei Tore bessere Torverhältnis einbüßt. Auch im Fall einer Niederlage könnte der Club die Klasse halten. Entweder wenn Bielefeld nicht gewinnt. Oder wenn Braunschweig im Fall einer Bielefelder Niederlage eine deutliche Niederlage kassiert und das bislang bessere Torverhältnis einbüßt. So enttäuschend die Saison aus Sicht des 1.FC Nürnberg bislang auch verlaufen ist: immerhin hat der Club es am letzten Spieltag selbst in der Hand.

Sorge um Klassenerhalt erschwert Planungen für die neue Saison

Egal in welcher Liga der 1.FC Nürnberg in der kommenden Saison spielt: dass die Klassenzugehörigkeit noch nicht feststeht, erschwert die Planungen für die kommende Spielzeit. „Wir hatten uns natürlich erhofft, dass die Planungen schon deutlich weiter sind“, so Hecking. Nun werde aber „viel abgewartet, was passiert jetzt am letzten Spieltag“.