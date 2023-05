FC-Bayern-Trainer Tuchel: "Haben genug mit uns zu tun"

Es ist ein dünner Strohhalm, an den sich Thomas Tuchel vor dem letzten Bundesligaspieltag beim 1. FC Köln (Anpfiff: 15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter) klammert. "Es kann alles passieren, in jedem Spiel", so der Coach in der Pressekonferenz am Freitag (26.05.). "Eine kleine Unaufmerksamkeit, Rote Karten, Elfmeterentscheidungen Standardsituationen, Rückstände."

Es war allerdings kein Versuch, Tabellenführer Borussia Dortmund im Fernduell nervös zu machen. Das zeigt sein Nachsatz: "Aber das kann auch bei uns passieren. Wir haben genug mit uns zu tun. Wir haben oft genug gepatzt, um jetzt in dieser Lage zu sein." Egal, wie es ausgehe am Samstag: "Das wird keine Saison mehr, mit der zufrieden sein können."

Tuchel scherzt: Mainz in der "Bringschuld"

Die Ausgangssituation ist klar: Die Bayern müssen in Köln gewinnen und hoffen, dass Tuchels Ex-Klub 1. FSV Mainz 05 bei seinem anderen Ex-Klub, dem BVB, punktet. Ob er sich für die Mainzer eine Belohnung ausgedacht habe? "Wir haben das Geschenk schon abgeliefert vor vier Wochen, würde ich sagen", muss Tuchel bei der Frage sogar lachen. "Da ist jemand in der Bringschuld, massiv!"

Nein. Tuchel und auch die Spieler sind sich bewusst, dass sie selbst erstmal liefern müssen, ehe man vielleicht mal nach Dortmund schaut, um zu sehen, wie es dort steht. Und Köln, weiß Tuchel, schlägt man nicht mal eben so.

Emotionale Kölner erwartet

"Ich erwarte einen emotionalen Gegner, ein extrem emotionales Stadion, einen Gegner, der wahnsinnig viel läuft und extrem hoch presst, einen Gegner, der fast mehr Red Bull Leipzig spielt als Red Bull selber (...), die komplett über die physische Komponente kommen und im letzten Spiel mit einer besonderen Energie spielen werden." Und weiter: "Dem gilt sich's erstmal entgegenzustemmen."

Es sei extrem schwer, in Köln zu gewinnen und dort Tore zu schießen. "Wir brauchen unsere Qualität von der allerersten Sekunde. Müssen uns ganz klar an den Plan halten, um das Spiel zu gewinnen. Das ist die Aufgabe."