Bundesliga-Rechenspiele: Wie FCB Meister wird, Europa, Abstieg

Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Saison oben wie unten Spannung bis zum 34. Spieltag. Auch der Meister steht - im Gegensatz zu vergangenen Jahren, als der FC Bayern regelmäßig frühzeitig alles klar machte - noch nicht fest. Borussia Dortmund hat als Tabellenführer die beste Ausgangslage. Gesucht werden außerdem noch ein Champions-League-, zwei Europa-League- und ein Conference-League-Teilnehmer, dazu der zweite Absteiger neben Hertha BSC und der Relegations-Teilnehmer.

Meisterschaft: Borussia Dortmund geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München in den letzten Spieltag. Gewinnen die Dortmunder zu Hause gegen den FSV Mainz 05, haben sie den Titel mit dann 73 Punkten unabhängig vom Ergebnis der Münchner sicher. Spielt Dortmund unentschieden oder verliert, holt der BVB trotzdem den Titel, wenn die Bayern ebenfalls nur Unentschieden spielen oder verlieren. Die Bayern müssen also erstmals seit Langem auf einen Ausrutscher des Titelkonkurrenten BVB zum Abschluss hoffen - und selbst gewinnen.

Europapokalplätze: Der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg (beide 59 Punkte) liefern sich ein Fernduell um den vierten freien Champions-League-Platz. Die Berliner haben ein um vier Tore besseres Torverhältnis. Außerdem haben sie am 34. Spieltag ein Heimspiel gegen Bremen, während die Freiburger bei Eintracht Frankfurt antreten müssen. Vorteil Berlin!

Einer der beiden Klubs spielt dafür sicher in der Europa League. Um den zweiten Europa-League-Platz kämpfen noch Bayer Leverkusen (50 Punkte), der VfL Wolfsburg (49) und Eintracht Frankfurt (47). Einer dieser drei Klubs wird am Ende auf dem Conference-League-Platz stehen. Eine Besonderheit gibt es: Gewinnt Frankfurt das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig, wäre die Eintracht sicher in der Europa League.

Abstieg: Hertha BSC steht als erster Absteiger fest. Begleitet werden die Berliner entweder vom FC Schalke 04, dem VfL Bochum, dem VfB Stuttgart oder dem FC Augsburg. Der FCA würde nur dann noch auf den 17. Tabellenplatz abrutschen, wenn die drei Konkurrenten ihre letzten Partien allesamt gewännen, wobei die Schalker (in Leipzig) auch noch 15 Tore aufholen müssten. Unwahrscheinlich! Platz 16 und damit der Gang in die Relegation ist dagegen noch möglich, wenn Augsburg in Gladbach verliert und Stuttgart (zuhause gegen Hoffenheim) wie Bochum (Heimspiel gegen Leverkusen) mit Siegen an den Schwaben vorbeiziehen.

