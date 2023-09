FC-Bayern-Abgang: Gravenberch wechselt zu Klopps FC Liverpool

Der Niederländer Ryan Gravenberch reiht sich ein in die lange Liste großer Fußballtalente, die sich beim FC Bayern nicht durchsetzen konnten. Der 21-Jährige, erst im vergangenen Jahr von Ajax Amsterdam verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet, wechselte am "Deadline Day" kurz vor dem Ende des Transferfensters zum FC Liverpool in die englische Premier League.

Dickes Transferplus beim FC Bayern

Die Ablöse soll bei 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen, vor einem Jahr hatten die Münchner rund 18,5 Millionen Euro gezahlt. Doch weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel konnte sich Gravenberch in die Startelf spielen. Beide sahen den Mittelfeldspieler eher als Offensivkraft. Doch angesichts der Konkurrenz von Jamal Musiala bis Thomas Müller kam Gravenberch nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Gravenberchs traurige Bilanz in München

In seiner einzigen Bayern-Saison kam Gravenberch in 24 Bundesligaspielen gerade Mal 559 Minuten zum Einsatz. In der Champions League und im DFB-Pokal stand er jeweils zwei Mal auf dem Platz, hinzu kamen 22 Minuten im DFL-Supercup. Nur ein Tor erzielte Gravenberch in diesen Spielen.

In der laufenden Saison schickte Thomas Tuchel den Niederländer lediglich für neun Minuten beim 3:1 gegen den FC Augsburg auf den Platz. Bereits nach der vergangenen Spielzeit hatte Gravenberch öffentlich über einen Abschied aus München nachgedacht.