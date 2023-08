Champions-League-Auslosung: Machbare Gruppe für den FC Bayern

Der FC Bayern hat eine vergleichsweise machbare Gruppe erwischt. Der deutsche Rekordmeister misst sich in der Gruppe A mit dem FC Kopenhagen, Galatasaray und Manchester United. Der Auftakt wird das Duell gegen den Dritten der vergangenen Premier-League-Saison am 19. September sein.

Wiedersehen mit Erik ten Haag

Beim Gedanken an Manchester United dürfte mancher Bayern-Fan noch instinktiv zusammenzucken in Erinnerung an das Champions-League-Finale 1999, das die Münchner in letzter Sekunde noch aus der Hand gaben.

Zusätzlich bedeutet das Duell das Wiedersehen mit Erik ten Haag. Der Niederländer trainiert seit Sommer 2022 die "Red Devils". Zwischen 2013 und 2015 coachte ten Haag die zweite Mannschaft des Rekordmeisters.

ManUnited und der FC Bayern trafen in der Champions League zuletzt im Viertelfinale 2014 aufeinander. Damals gewannen die Münchner nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel mit 3:1 und zogen ins Halbfinale ein. Die weiteren Gegner dürften an der Säbener Straße wenig Schrecken auslösen.

Pflichtaufgaben Kopenhagen und Galatasaray

Der FC Kopenhagen hat sich als dänischer Meister für die Gruppenphase erst qualifizieren müssen, tat das gegen den polnischen Meister Rakow. Die Dänen sollten für den FCB aber eher eine Pflichtaufgabe darstellen.

Ähnliches gilt für den dritten Gruppengegner. Der türkische Meister Galatasaray aus Istanbul bezwang Molde FK in den Playoffs und ist zum ersten Mal seit der 2019/2020 wieder in der Königsklasse vertreten. Auch hier ist der FC Bayern klarer Favorit.