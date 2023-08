Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > Benjamin Pavard wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand

Benjamin Pavard wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand

Rechtsverteidiger Benjamin Pavard verlässt den FC Bayern Richtung Inter Mailand. Das gab der Rekordmeister am Abend bekannt. Die Münchner kassieren laut Medienberichten eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus mögliche Boni.