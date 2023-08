ARD-DeutschlandTrend: Unzufriedenheit mit Koalition groß wie nie

Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16 Prozent (-1). Die Union würde gegenüber Anfang August um 2 Prozentpunkte zulegen und wäre mit 29 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen kämen derzeit auf 14 Prozent (-1). Auch die FDP würde mit aktuell 6 Prozent leicht verlieren (-1). Die AfD verbessert sich noch einmal um einen Punkt auf 22 Prozent – ein neuer Höchstwert für die Partei im ARD-DeutschlandTrend. Die Linke läge mit unverändert 4 Prozent weiter unterhalb der Mandatsschwelle. Auf alle anderen Parteien entfallen momentan 9 Prozent (+/-0).

Vor allem die Grünen büßen an Wählerpotenzial ein

Das Wählerpotenzial einer Partei wird mit der Frage gemessen: "Unabhängig von Ihrer aktuellen Wahlentscheidung – würde für Sie die Wahl dieser Partei grundsätzlich in Frage kommen oder nicht?" Bei dieser Frage haben zwei Jahre nach der Bundestagswahl insbesondere die Grünen an Wählerpotenzial verloren. Kam die Wahl der Grünen im Mai 2021 noch für jeden zweiten Wahlberechtigten grundsätzlich in Frage, so gilt das aktuell nur noch für 32 Prozent (-18). Die Union (52 Prozent, +3) sowie die SPD (50 Prozent, +1) haben ihr Wählerpotenzial stabil gehalten. Auch die FDP kommt mit 36 Prozent (-2) aktuell auf ein etwas größeres Wählerpotenzial als die Grünen. Die AfD hat ihr Wählerpotenzial mit nun 24 Prozent in den vergangenen Jahren ausgebaut (+8). Die Wahl der Linken kommt derzeit für jeden Fünften (21 Prozent) grundsätzlich in Frage (-1).

Und für welche Parteien zeigen sich diejenigen offen, die aktuell unentschlossen sind oder nicht zur Wahl gehen würden? Diese Wahlberechtigten ohne aktuelle Parteipräferenz stehen Union und SPD näher als anderen Parteien. Die Wahl der Union kommt für fast jeden Zweiten von ihnen (47 Prozent), die der SPD für 45 Prozent grundsätzlich in Frage. In dieser Gruppe wäre jeder Dritte (32 Prozent) grundsätzlich offen, für eine Wahl der FDP und jeder Vierte (24 Prozent) für eine Wahl der Grünen, während die Linke nur für 17 Prozent und die AfD in dieser Gruppe nur für 14 Prozent eine entsprechende Option darstellt.