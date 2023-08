Flick: DFB-Team ohne Müller und Goretzka - Süle wieder dabei

Geht die Zeit der Experimentierphase doch weiter beim Team des Deutschen Fußball-Bundes? Nationaltrainer Hansi Flick hat seinen Kader für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich am 9. und 12. September noch einmal kräftig umgestellt - und damit auch für Überraschungen gesorgt.

"Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Flick in einer Medienschalte am Donnerstag über seine harten Entscheidungen. "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne."

Auch Timo Werner nicht dabei - Pascal Groß erstmals nominiert

Der ehemalige FC-Bayern-Trainer verzichtet dabei auf seine früheren Schützlinge Thomas Müller und Leon Goretzka. Auch Timo Werner, Matthias Ginter, David Raum und der lange Zeit beständig gesetzte Thilo Kehrer fehlen dieses Mal.

Der frühere FC-Bayern-Spieler Niklas Süle, in der Sommerpause noch heftig von Flick kritisiert, ist nun wieder dabei. Genauso wie der bis vor Kurzem noch verletzte Münchner Jamal Musiala. Der frühere Ingolstädter Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) wurde im Alter von 32 Jahren nun zum ersten Mal berufen.

Auch Gnabry wieder in der Nationalmannschaft

Zudem kehren Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Kevin Schade (FC Brentford) und Serge Gnabry (Bayern München), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kreis der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück in das insgesamt 24 Spieler starke Aufgebot. Von Montag an kommt das DFB-Team im Mannschaftsquartier in Wolfsburg zusammen.