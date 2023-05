FC Augsburg zittert weiter - Dortmund zieht an Bayern vorbei

Der FC Augsburg kann sich noch nicht sicher sein, ob er auch in der kommenden Saison erstklassig sein wird. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen unterlag dem neuen Tabellenführer Borussia Dortmund mit 0:3 (0:0). Sébastien Haller mit einem Doppelpack (58./84.) und Julian Brand (90.+4) besiegelten die siebte Heimniederlage der Schwaben, die weiterhin nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz stehen, den der VfL Bochum belegt.

Der FCA konnte also auch dem FC Bayern München im Titelkampf keine Schützenhilfe leisten. Der BVB hat durch den Sieg zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Rekordmeister und kann mit einem Sieg am letzten Spieltag zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 die Meisterschaft perfekt machen.

BVB dominant, aber zu fahrlässig

Der BVB, der den verletzten Jude Bellingham ersetzen musste, dominierte die erste Halbzeit, in der sie insgesamt 16-mal aufs Augsburger Tor schossen. Der FCA - erneut ohne seinen besten Torschützen Mergim Berisha - kam kaum einmal in die Hälfte der Gäste. Die drängten von Beginn an auf die Führung.

Und der BVB hatte die Chancen dafür: Sébastien Haller scheiterte in der 20. Minute aus kurzer Distanz am großartig reagierenden FCA-Keeper Tomas Koubek, in der 33. Minute lief Julian Brand nach herrlichem Pass von Emre Can alleine auf Koubek zu und entschied sich zu schießen, anstatt den Torwart noch auszuspielen und ins leere Tor einzuschieben. Die falsche Entscheidung.

Haller nutzt Bauers Fehler zur Dortmunder Führung

Kurz vor der Pause köpfte Raphael Guerreiro an den Pfosten. Zuvor hatte Augsburgs Felix Uduokhai nach einer Notbremse gegen Donyell Malen die Rote Karte gesehen (38.).

Viel los, und so ging's nach dem Wechsel weiter. Can traf noch den Pfosten (53.), fünf Minuten später klingelte es dann doch im Augsburger Kasten. Nach einem eigentlich harmlosen Pass ließ Maximilian Bauer den Ball zu weit vom Fuß springen, Haller reagierte am schnellsten, umkurvte Bauer und traf unhaltbar für Koubek ins lange Eck (58.).

Cardona scheitert an Kobel

Riesenjubel bei den Gästen, die damit virtuell die Tabellenführung übernommen hatten. Doch so schnell kann's gehen: Nur fünf Minuten nach dem 1:0 stand plötzlich Augsburgs Irvin Cardona alleine vor dem Tor und prüfte BVB-Keeper Gregor Kobel, der den Schuss mit dem Fuß abwehren konnte.

In der Folgezeit war den Dortmundern anzumerken, dass sie keine Fehler machen wollten. Der FCA nutzte das, um die Initiative zu übernehmen. Erst ab der 80. Minute fingen sich die Schwarz-Gelben und spielten ihre Überzahl wieder besser aus. Haller sorgte schließlich mit seinem Abstaubertor zum 2:0 für die Entscheidung, Brand erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:0.

Der FC Augsburg muss nun am letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach punkten oder darauf hoffen, dass Stuttgart, Bochum und Schalke ihre Spiele nicht gewinnen.