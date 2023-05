Das letzte Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern steht an, doch die große Party muss noch warten. Der Kampf um Meisterschale ist noch nicht entschieden. So viele Fußballfans hatten es sich gewünscht: Endlich mal wieder eine Saison in der Fußball-Bundesliga, in der die Meisterschaft nicht schon im März entschieden ist.

Im vergangenen Jahr lagen die Münchner zu diesem Zeitpunkt schon zwölf Punkte vor dem BVB. Einen ähnlich spannenden Zweikampf lieferten sich die beiden Vereine zuletzt in der Saison 2018/19. Damals machte der FC Bayern die Meisterschaft am vorletzten Spieltag mit einem 0:0 gegen RB Leipzig noch mal spannend. Gewonnen haben die Leipziger in München allerdings noch nie.

Entzerrter Spieltag - bei wem liegt der Druck?

Auch an diesem vorletzten Spieltag bleibt der Meisterschaftskampf ein Vorlegen und Nachziehen, denn die Dortmunder spielen erst am Sonntag um 17.30 Uhr beim FC Augsburg. Welchem Team das den größeren Druck bereitet, auch darüber wird diskutiert. Zum möglichen Showdown am letzten Spieltag, wenn alle Spiele gleichzeitig am Samstagnachmittag angepfiffen werden, reist der FC Bayern zum 1. FC Köln, Dortmund empfängt Mainz 05.

Die Frage der Woche

Bayern oder Dortmund - Wer holt sich den Titel?

