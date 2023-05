FC Augsburg verpasst Befreiungsschlag in Bochum

Entscheidung vertagt. Der FCA unterlag in Bochum mit 2:3 (1:1) und kann noch nicht sicher für ein weiteres Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse planen. Nach frühem Rückstand gelang der Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen vor der Pause zwar den Ausgleich durch Arne Maier (29.). In der zweiten Halbzeit konnte sie dem größer werdenden Druck der Bochumer aber nicht standhalten. Das 2:3 durch den eingewechselten Kelvin Yeboah (85.) kam zu spät.

Noch steht der FCA vier Punkte vor Schalke, die momentan den Relegationsplatz einnehmen. In den letzten beiden Saisonspielen gegen Borussia Dortmund und bei Borussia Mönchengladbach muss aber noch einmal gepunktet werden, um den Klassenerhalt ganz sicher aus eigener Kraft zu schaffen.

Früher Rückstand - Koubek im Mittelpunkt

Es ging schlecht los für die Augsburger, bei denen erneut Tomas Koubek das Tor hütete und Niklas Dorsch erstmals nach längerer Verletzungspause wieder in der Startelf stand. Bereits nach zwei Minuten führten die Bochumer mit 1:0 durch einen wuchtigen Schuss von Christopher Antwi-Adjei. Der Gast antwortete gegen eine zeitweise wackelige Heimdefensive mit einer Drangphase, allerdings zunächst ohne zählbaren Erfolg.

Der VfL hatte weiter die besseren Chancen: Die Abschlüsse von Takuma Asano (11.) und Dominique Heintz (14.) konnte Koubek aber vereiteln. Als sich der VfL in der Arbeit gegen den Ball einigermaßen stabilisiert hatte, nutzten die Fuggerstädter nach einem hohen Ballgewinn Dion Beljos durch Arne Maier ihre erste echte Chance zum Ausgleich (29.).

Doppelschlag bringt Bochum auf die Siegerstraße

Nach dem Wechsel erhöhten die ebenfalls abstiegsgefährdeten Hausherren den Druck und wurden belohnt: Erst lenkte Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw den Ball nach einer gefährlichen Hereingabe ins eigene Tor (59.). Kurz danach erhöhte Anthony Losilla auf 3:1 (62.). Auch hier hatten die Augsburger Pech, denn der Weitschuss wurde unhaltbar für Koubek abgefälscht.

Dank des eingewechselten Yeboah kam der FCA zwar noch einmal auf 2:3 heran (85.). Doch es reichte nicht mehr.