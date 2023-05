Entscheidung gefallen: Aus für Gikiewicz und Hahn beim FCA

Auch wenn es sich angedeutet hatte, kommt das Aus von Torhüter Rafal Gikiewicz doch überraschend. Der FC Augsburg verlängert den Vertrag des 35-Jährigen nicht und verabschiedet ihn vor dem letzten Heimspiel am Sonntag gegen Dortmund zusammen mit André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl.

Verlängerungsoption greift nicht bei Gikiewicz

Torhüter Gikiewicz, der 2020 von Union Berlin kam, bestritt bislang 23 Saisonspiele, fehlt aber seit fünf Spieltagen wegen einer Schulterverletzung. Wie Trainer Enrico Maaßen heute bestätigte, wird der Pole wegen seiner Verletzung kein Saisonspiel mehr bestreiten können.

Bei 25 Saisoneinsätzen hätte sich der Vertrag des 35-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. So haben sich Manager Stefan Reuter & Co. dazu entschieden, künftig auf die Dienste des Polen zu verzichten, der eine äußerst starke Saisonhälfte bis zur WM-Pause zeigte. Seit Jahresbeginn konnte der selten um ein Wort verlegene Gikiewicz kaum mehr überzeugen oder musste verletzt passen. Er polarisierte intern wie extern.

Hahn als FCA-Spieler zur Nationalmannschaft

Auch der auslaufende Vertrag von Hahn, der derzeit wegen einer Knieverletzung ausfällt, wird nicht verlängert. Der 32-Jährige absolvierte insgesamt 171 Pflichtspiele für den FCA. Der gebürtige Norddeutsche kam im Januar 2013 vom Drittligisten Kickers Offenbach zu den Fuggerstädtern und feierte im Mai 2014 sein Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft. Nach den Zwischenstationen Mönchengladbach und Hamburg kehrte er im Juli 2018 nach Schwaben zurück. Nun droht ihm sogar das Karriereende.

Abschiede von Caligiuri und Strobl absehbar

Die Abschiede von Caligiuri und Strobl waren hingegen seit längerer Zeit bekannt. Der 35-jährige Caligiuri spielte bereits in dieser Saison keine sportliche Rolle mehr in den Planungen von Maaßen, Strobl fehlt seit längerem mit einem Kreuzbandriss.

Anders als in den letzten Jahren, gibt der Verein den Spielern mit der Verabschiedung am Sonntag die Möglichkeit, sich im eigenen Stadion von den Fans zu verabschieden. In der Partie gegen Borussia Dortmund geht es für Augsburg noch um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga, Dortmund kämpft im Fernduell mit dem FC Bayern München um die Meisterschaft.