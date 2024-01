Der FC Augsburg, Ruben Vargas und das Bayern-Derby

In launigen Gesprächsrunden erzählen Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic von ihren Hunden, Trainer Jess Thorup von seiner Kindheit und Jugend als Sohn eines Kellners in Kopenhagen und Präsident Markus Krapf von seinem gewöhnungsbedürftigen Lieblingsgetränk. "Ich hasse Bier, liebe dafür Weißwein-Schorle süßsauer, gern auch mit einem Schuss Maracuja-Saft", verrät der Wirt und erntete viele "süßsaure" Blicke.

Vargas in Verhandlungen mit Florenz

Spannender, zumindest was die sportliche Ausrichtung des FCA betrifft, waren die Gespräche am Rande des Neujahrsempfangs. So machte das Gerücht eines italienischen Journalisten die Runde, Ruben Vargas sei sich mit der AC Florenz über einen Wechsel bereits im Winter einig. Das Interesse der Italiener am Schweizer Nationalspieler ist schon länger bekannt, nun sollen sich Spieler und Verein schon weitgehend verständigt haben. FCA-Trainer Jess Thorup will auf den Leistungsträger aber nicht verzichten: "Nein, ich hoffe, dass ich die Spieler, die ich jetzt habe, behalte. Wir haben eine gute Entwicklung. Natürlich sprechen wir darüber, den Kader zu verkleinern, aber Vargas hat überragende 60, 65 Minuten gegen Leverkusen gespielt und ich hoffe, dass er bei uns bleiben kann."

Wechsel könnte dem FC Augsburg Millionensumme bringen

Der FC Augsburg will sich sportlich in den Top10 der Bundesliga etablieren, dieses Ziel wurde am Abend nochmals bestätigt. Ein Ruben Vargas in Topform ist bei diesem Anspruch nahezu unverzichtbar. Allerdings ist sich Thorup auch der finanziellen Dimension eines solchen Wechsels bewusst, der FCA könnte wohl sieben bis acht Millionen Euro einnehmen: "Natürlich weiß ich das: So ist der Fußball. Im Fußball geht es auch um Geld. Wenn es plötzlich ein Angebot für einen Spieler gibt, bei dem man nicht 'Nein' sagen kann, dann hoffe ich aber auch, dass ich einen Ersatz bekomme. Da sind wir uns intern einig – zumindest hoffe ich das."

Augsburg bleibt Ausbildungsverein

Vargas hat in Augsburg noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Der FC Augsburg kann also letztmals im kommenden Sommer Geld mit dem Spieler verdienen und ist wohl auch gewillt, diese Einnahme zu erzielen. Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte unabhängig von Vargas, der Verein wolle ein Ausbildungsverein für entwicklungsfähige Spieler bleiben: "Wir wollen weiter Glaubwürdigkeit schaffen, das Talentmanagement vorantreiben und ein Sprungbrett für junge Spieler zu noch größeren Klubs sein."

Zauberer prognostiziert Derbysieg des FCA gegen den FC Bayern

Gegen Ende des Abends orakelte Zauberer Phil Rice aus Bobingen dann bei einem Kartentrick mit einer Besucherin das Ergebnis des anstehenden Derbys gegen den FC Bayern München. Demnach wird der FCA das Spiel durch einen Treffer von Innenverteidiger Felix Uduokhai in der 31. Minute mit 1:0 gewinnen. Ob Ruben Vargas bei diesem Derby dann noch für den FCA auflaufen wird, sagte der Zauberer zwar nicht. Die Überprüfung seiner Prognose gibt es aber schon in gut zehn Tagen, dann kommt der FC Bayern nach Augsburg.