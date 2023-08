FC Augsburg gegen Mönchengladbach: Acht Tore und kein Sieger

Am letzten Spieltag der Saison 2022/23 hatte der FC Augsburg gegen die Borussia eine 0:2-Niederlage kassiert. Zum Auftakt der neuen Saison sollte es nun anders laufen. Der erste Schlagabtausch wurde gleich zu einem Torfestival, das Gladbachs Ko Itakura in der 13. Minute eröffnete. Auch Tomas Cvancara (27. Minute) und Nathan N'Goumou (37.) zahlten für die Gäste auf dem Trefferkonto ein. Elvis Rexhbecaj (29.), Maximilian Bauer (41.) und Sven Michel (45. +7) trafen in der ersten Hälfte für Augsburg.

Ein Treffer des Schweizers Ruben Vargas ließ die Schwaben in der 76. Minute dann sogar vom Sieg träumen. Doch ein Elfmeter machte den Traum vom Dreier zunichte. Cvancara schnürte in der 97. Minute seinen Doppelpack per Strafstoß. Und so gab es auch nach acht Toren keinen Sieger zu feiern.

Für Augsburgs Niklas Dorsch überwog im Sky-Interview nach dem 4:4 aber "mehr der Stolz" über die starke Leistung der Mannschaft "als die Enttäuschung" über das Ergebnis. Auch Teamkollege Rexhbecaj war trotz des späten Ausgleichs zufrieden: "Das zeigt die Moral der Mannschaft", lobte der 25-Jährige im BR-Interview. Der neue Kapitän Ermedin Demirović ergänzte allerdings: Wir spielen "dann wieder Unentschieden, was weh tut und sich wie eine Niederlage anfühlt."