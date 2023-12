Dahmen-Show und BVB-Unvermögen: FCA trotzt Dortmund Remis ab

Der FC Augsburg hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein Unentschieden abgetrotzt. Die Elf von Jess Thorup verteidigte aufopferungsvoll und kam gegen den BVB zu einem 1:1 (1:1). Überragender Mann bei den Augsburgern war Torhüter Finn Dahmen, der eine Vielzahl an Chancen vereitelte und die Dortmunder damit zur Verzweiflung brachte.

Demirovic düpiert BVB-Defensive - Malen antwortet

Wie auf allen Plätzen am Samstagnachmittag war es auch in Augsburg erst einmal ruhig, weil die Fans beider Vereine damit ihren Protest gegen die Abstimmung der DFL zugunsten einer Öffnung für Investoren zum Ausdruck bringen wollten. Auf dem Rasen hatte zunächst der BVB gute Chancen auf den Führungstreffer. Erst rettete Finn Dahmen mit den Fingerspitzen gegen Marco Reus (8.), eine Minute später verpasste Ramy Bensebaini per Hackentrick den linken FCA-Pfosten um Zentimeter.

Aus dem Nichts dann die Führung für Augsburg in der 23. Minute: Demirovic schüttelte Schlotterbeck nach einem eigentlich harmlosen langen Ball mit robustem Armeinsatz ab und ließ Ex-Augsburger Gregor Kobel im Eins-Gegen-Eins keine Chance. Dortmund ließ sich davon nicht allzu lange verunsichern und schlug durch Malen zurück. Der Niederländer hatte nach Doppelpass mit Niclas Füllkrug von der Strafraumkante abgezogen und Dahme keine Chance gelassen.

BVB lässt Sieg liegen

Der FCA kam mit viel Schwung aus der Pause und hatte direkt drei gute Szenen durch Phillip Tietz zu verbuchen. Der Angreifer zwang Kobel im BVB-Tor mit seinem dritten Abschluss zu einer Glanzparade (55.). Dann begann der Dortmunder Sturmlauf. Füllkrug (59.) und Malen (64.) vergaben gleich mehrmals in guter Position. In der 80. Minute köpfte der deutsche Nationalspieler aus 20 Metern am verwaisten Tor der Augsburger vorbei. In der Schlussphase musste Dahmen dann noch zweimal im Strafraum retten und hielt das Unentschieden.