Leverkusen Herbstmeister: FCA mit Last-Minute-Niederlage

Jess Thorup hatte der Mannschaft in den vergangenen Monaten ein neues Leben eingehaucht und mit 13 Punkten aus neun Spielen auf Platz elf der Tabelle geführt. Mit dem neuen Selbstbewusstsein gingen die Schwaben in das Duell mit der Mannschaft von Xabi Alonso. Der FCA-Coach hielt es durchaus für möglich, dass sein Team den starken Leverkusenern die erste Niederlage der Saison verpassen konnte. Einen Sieg konnte das Thorup-Team trotz hartem Kampf nicht einfahren. Das durchaus verdiente Unentschieden machte Exequiel Palacios in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:0 zunichte. Während sich Leverkusen offiziell die Herbstmeisterschaft sicherte, bleibt Augsburg nach der ersten Heimniederlage unter Thorup erstmal auf Platz 11.

Augsburg sucht das Duell auf Augenhöhe

Die Augsburger verteidigten exzellent und so kam die Werkself nur langsam in Schwung. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Finn Dahmen konnte einen Schuss von Patrick Schick unter der Latte sicher pflücken, kurz darauf musste dann Felix Udokai (19.) vor dem Leverkusener Angreifer klären. Allerdings verpasste auch Ermedin Demirovic seine Chancen in Zählbares umzumünzen. In der 28. Minute knallte Álex Grimaldo das Leder an die Latte. Statt ins Tor ging das Spielgerät zurück ins Feld.

Der Druck aufs FCA-Tor wurde größer, die Kräfte der Gastgeber schwanden - Dahmen (38.) konnte mit einer starken Parade das 0:1 durch Robert Andrich noch verhindern. Dennoch hielt Augsburg die Null bis zur Pause. Echte Torschüsse des Thorup-Teams vermissten die Fans allerdings noch.

Viel Drang zum Tor, wenig Zählbares

Augsburg hatte sich vom hohen Anlaufen in der ersten Hälfte auf das lauern auf Konter verlagert. Obwohl die Leverkusener Abwehr nicht immer sicher stand, konnten die Schwaben nicht einnetzen. Auch die Leverkusener Abschlüsse fanden nicht ins Tor. In der 72. Minute traf dann Philipp Tietz, doch der Augsburger Jubel verhallte schnell. Der VAR prüfte die Szene ganz genau, nach spannenden Minuten hieß die Entscheidung: Abseits!

Das Thorup-Team hielt die Null bis in die Nachspielzeit. Doch Exequiel Palacios machte den durchaus verdienten Punkt zunichte. Mit dem 1:0 sicherte sich Leverkusen offiziell die Herbstmeisterschaft.