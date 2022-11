Delling: DFB hätte in Katar zur "One Love"-Binde stehen sollen

"Ich glaube, man hätte dem Fußball einen großen Gefallen getan", sagte Gerhard Delling zur Debatte um die "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM der Männer in Katar. Der ehemalige ARD-Sportmoderator wünschte sich am "Sonntags-Stammtisch" im BR-Fernsehen mehr Konsequenz und Mut vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Nach der Ankündigung hätte man nicht mehr zurückziehen sollen, so Delling: "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sich die sieben oder acht zusammentun und gesagt hätten: 'Wir machen das einfach' – selbst, wenn sie dann eine Gelbe Karte bekommen hätten. Oder es hätte ein Punktabzug gegeben." Der Rückzieher jetzt habe die Verbände mehr gekostet als sportliche Sanktionen.

Streit mit der FIFA

Die viel diskutierte Kapitänsbinde sollte ein Zeichen der Kritik an der Menschenrechtslage in Katar setzen. Mit ihr wollten sich, angestoßen vom niederländischen, ursprünglich zehn Verbände für gesellschaftliche Vielfalt, Diversität und Menschenrechte positionieren, darunter auch der DFB. Nachdem der Weltußballverband FIFA sportliche Sanktionen angedroht hatte, zogen die Verbände zurück – was vielfach als Einknicken kritisiert wurde. Gleichzeitig hatten die Verbände offenbar aber auch den offiziellen Weg in der FIFA nicht eingehalten, um Änderungen an den Regularien zu Trikot und Binde fristgerecht einzureichen.

Der mündige Athlet

Skilegende Christian Neureuther fügte in der BR-Sendung hinzu, dass die Sportler in den jetzigen Verbandsstrukturen viel zu wenig Einfluss hätten und forderte mehr Mitspracherechte bis hin zu Athletengewerkschaften: "Die Athleten müssen mitreden können, was da passiert." Delling pflichtete bei: "Weil wir uns übrigens den mündigen Athleten wünschen – und es so viele gibt, die auch deutlich über den Tellerrand hinausdenken können."