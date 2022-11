> Sport > Nach "One Love"-Skandal: Kann der DFB die FIFA verlassen?

Nach "One Love"-Skandal: Kann der DFB die FIFA verlassen?

Die FIFA WM 2022 in Katar hat mit dem Verbot der "One Love"-Binde ihren ersten Skandal. Der DFB steht in der Heimat nach dem einzigartigen Zerwürfnis mit der FIFA heftig in der Kritik. Doch welche Schritte könnte der Verband überhaupt unternehmen?