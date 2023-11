FC Bayern gegen Dortmund: Diese Aufstellungen wären denkbar

Die Wunsch-Aufstellung:

Für Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und Dayot Upamecano kommt das Spiel gegen Dortmund eigentlich noch viel zu früh. "Seriös müsste man fragen: Können die drei im Kader sein?", erklärte Tuchel. Dennoch wollte er einen Startelfeinsatz nicht zwingend ausschließen. "In enger Abstimmung mit Spielern, medizinischem Personal und dem Staff" möchte Tuchel sich alle Möglichkeiten offen halten. Die Wunsch-Elf gegen den BVB würde also wie folgt aussehen.

Im Tor: Manuel Neuer. In der Viererkette: Noussair Mazraoui, Upamecano, Min-jae Kim und Alphonso Davies. Konrad Laimer und Leon Goretzka in der Mittelfeldzentrale. Die Angriffsreihe: Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman. In der Spitze: Harry Kane.

Variante ohne Goretzka

Sollte Goretzka ausfallen, würde sich nur das zentrale Mittelfeld anders aufstellen. Frans Krätzig könnte wie gegen den 1. FC Saarbrücken im Mittelfeld auflaufen. Krätzig spielte zuletzt vor allen Dingen Linksverteidiger. Doch in seiner Jugend war das Zentrum sein Zuhause. Beim Spiel gegen Saarbrücken warb der Youngster nicht unbedingt für die Wiederholung dieses Experiments.

Daher wäre auch ein Einsatz von Aleksandar Pavlović denkbar. Der 19-Jährige feierte gegen Darmstadt sein Bundesliga-Debüt. Ein Startelfeinsatz gegen den BVB wäre da schon eine ganz andere Nummer. Am sichersten würde sich Tuchel bestimmt fühlen, würde Guerreiro zur Verfügung stehen. Doch das scheint noch unwahrscheinlicher als ein Goretzka-Einsatz.

Variante ohne Upamecano

Ohne Upamecano würde Goretzka wohl wieder in die Innenverteidigung rücken. Dafür würde das zentrale Mittelfeld aus Laimer und Krätzig oder Pavlović bestehen. Denkbar wäre auch, dass Goretzka und Laimer die Rollen tauschen. Der Österreicher hatte genauso wie Goretzka in dieser Saison bereits in der Innenverteidigung ausgeholfen. Oder Mazraoui würde in die Innenverteidigung rücken, dafür würde Laimer auf die Rechtsverteidigerposition rutschen.

Kein Goretzka, kein Upamecano

Für den Fall, dass weder Upamecano noch Goretzka in die Innenverteidigung rücken könnten, müsste Tuchel besonders kreativ werden. Soll die Viererkette erhalten bleiben, würden wohl, wie zuvor beschrieben, entweder Mazraoui oder Laimer in die Innenverteidigung rücken. Der ewige Bankdrücker Bouna Sarr könnte auf Rechts spielen, damit Laimer zumindest das defensive Mittelfeld stabilisieren könnte.

Anderfalls wäre Youngster-Mittelfeld aus Krätzig und Pavlović denkbar. Auch dass Musiala etwas zurückgezogen wird, um im zentralen Mittelfeld die Fäden zu ziehen. Thomas Müller würde dann wohl seinen Platz im offensiven Mittelfeld einnehmen.

Das Worst-Case-Szenario

Das schlimmste Szenario: Kein Goretzka, kein Upamecano, kein Guerreiro – und auch der Infekt-geschwächte Mazraoui fallen aus. Ein Einsatz von Sarr wäre ebenso unausweichlich, wie ein Aushelfen von Laimer in der Innenverteidigung. Pavlović und Musiala wären dann wohl das wahrscheinlichste Duo für die Mittelfeldzentrale. Doch eigentlich wäre so kaum ein defensives Grundgerüst möglich, das gegen den BVB standhält.

So wäre es deutlich wahrscheinlicher, dass Tuchel auf eine Dreierkette aus Davies, Kim und Laimer zurückgreift, die von weniger offensiv ausgerichteten Außenverteidigern Sarr und Krätzig unterstützt wird. So würde auch die fehlende defensive Stabilität eines Mittelfelds aus Musiala und Pavlovic weniger stark ins Gewicht fallen. Müller, Sané und Kane wären dann das wahrscheinlichste Offensiv-Trio.

Tuchel betont: "Haben Verantwortung für unsere Spieler"

So dramatisch die personelle Lage sein wird und so sicher wie geschaut wird, ob es nicht doch möglich ist, Spieler schneller als üblich wieder auf den Rasen zu schicken: Tuchel hat betont, dass er nicht allzu tief ins Risiko gehen wird. "Es ist ein großes Spiel in Deutschland, großes Spiel für uns. Wir haben trotzdem eine Verantwortung für die Spieler, Verantwortung für deren Gesundheit, und wir haben eine Verantwortung für die Saison. Wir haben danach noch zehn Spiele bis zur Winterpause." So wäre eine Niederlage gegen Dortmund wohl eher zu verkraften, als erneute langfristige Ausfälle von Goretzka, Upamecano und Co.