Bob und Rodel gut - eine bayerische Olympia-Bilanz

Bob - historisch II

Im Bob gingen bis auf den Monobob-Wettbewerb alle Goldmedaillen an Deutschland. Herausragend: Der historische Dreifach-Triumph im Männer-Zweier. Francesco Friedrich siegte vor den beiden Oberbayern Johannes Lochner und Christoph Hafer. Friedrich setzte dann mit seinem Triumph im Vierer noch einen drauf, denn damit wurde es sowohl in Pyeongchang als auch in Peking Doppel-Olympiasieger - wieder in Rekord. Lochner machte mit Silber den deutschen Doppelerfolg im Vierer perfekt. Im Frauen-Zweierbob gab es eine Silbermedaille für Alexandra Burghardt (Burghausen), der Anschieberin von Mariama Jamanka.

