Olympia in Zahlen: Das waren die Winterspiele in Peking

Sechs Goldmedaillen gingen an bayerische Athleten

In sechs von insgesamt zehn Wettbewerben im Eiskanal konnten bayerische Athleten eine Medaille für sich gewinnen. Allen voran Rodlerin Natalie Geisenberger aus Miesbach. Mit ihren Goldmedaille im Einsitzer und in der Teamstaffel führt sie nun die ewige Liste der erfolgsreichsten Wintersportler aus Deutschland an. Ebenfalls Gold im Eiskanal ging an Tobias Wendl und Tobias Arlt im Rodel-Doppelsitzer. Weitere Goldmedaillen holten die in Ruhpolding wohnhafte Biathletin Denise Herrmann im Einzel, der Kombinierer Vinzenz Geiger vom SC Oberstdorf und die Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig im Langlauf.