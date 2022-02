Neue Rekordhalter: Bayerische Rodler schreiben Geschichte

Zwischen zerstörter Rodelbahn und Quarantäne

Im Sommer wurde die Bob- und Rodelbahn am Königssee durch die Naturkatastrophe in Bayern zerstört. Im November waren die Rodler dann für einen Weltcup in Peking. Arlt wurde falsch positiv getestet, musste dennoch in ein Quarantäne-Hotel. Dort blieb er zwischen Kakerlaken und toten Wanzen drei Tage, bevor er wieder zum Trainieren in den Eiskanal durfte.

Geisenberger, die beim Weltcup in Peking ebenfalls in Isolation musste, zog sogar eine Olympia-Absage in Betracht: "Die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt noch einmal hinzufahren", sagte sie bei ihrer Rückkehr aus China. Nach vielen Gesprächen änderte sie ihre Meinung.

Erfolge wichtig für Nachwuchsarbeit

Großes Glück aus Sicht des BSD (Bob und Schlittenverband für Deutschland). Die zerstörte Kunsteisbahn am Königssee hat vor allem Auswirkungen auf den Rodel-, Bob- und Skeleton-Nachwuchs in Bayern. Der Erfolg der bayerischen Rodler wirkt sich also nicht nur auf die Olympia-Geschichte aus, sondern könnte auch der Nachwuchsarbeit im Freistaat wieder einen Auftrieb geben.

Denn nicht nur die Peking-Sieger Geisenberger, Ludwig, Wendl und Arlt überzeugten bei den Winterspielen. Das gesamte deutsche Team stellte seine Rodel-Dominanz wieder unter Beweis. Toni Eggert und Sascha Benecken holten im Doppelsitzer Silber, die Berchtesgadenerin Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) wurde Zweite hinter Natalie Geisenberger. Felix Loch schrammte im Einsitzer der Männer mit Platz vier knapp an einer Medaille vorbei.

Vier der sieben Medaillensieger trainieren in Berchtesgaden, der deutsche Rodel-Erfolg ist eng mit dem der bayerischen Sportler verknüpft. Umso wichtiger ist die Nachwuchsarbeit im Freistaat für den gesamten deutschen Erfolg.

Wie groß die Bedeutung der Siege aber wirklich ist, wird sich in ein paar Jahren zeigen, wenn der Rodel-Nachwuchs bei den Spielen antritt. Dann wird man sehen, ob der deutschen Rodel-Dominanz selbst eine Naturkatastrophe nichts anhaben kann.