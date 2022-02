Skispringerin Althaus holt Olympia-Silber in Peking

Katharina Althaus hat die erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Die 25-jährige Oberstdorferin lag auf Goldkurs, am Ende holte sie Silber auf der Normalschanze. Der Sieg ging an die Slowenin Ursa Bogataj.