Besuch in Nürnberg: Für Club-Fan aus Togo erfüllt sich ein Traum

Die Begesiterung war Traoré Abdel Manaf ins Gesicht geschrieben. Im Rahmen einer Stadionführung durfte der Club-Fan aus Togo zur Vereinshymne "Die Legende lebt" ins Nürnberger Max-Morlock-Stadion einlaufen. Seit dem Pokalsieg im Jahr 2007 ist der 29-Jährige begeisterter Anhänger des 1. FC Nürnberg, 2011 gründete er sogar einen Fanclub in seiner afrikanischen Heimat. Seitdem war es immer sein großer Traum, einmal das Stadion seines Lieblingsvereins zu besuchen.

"Das ist etwas, was ich bisher nur im Fernsehen und den sozialen Medien gesehen habe. Und jetzt stehe ich live in diesem Stadion! […] Mein Traum ist wahr geworden." Traoré Abdel Manaf, Fan des 1. FC Nürnberg aus Togo

Odyssee für alle Beteiligten - Fanclub organisiert Abholung in Paris

Die Reise aus Togo nach Nürnberg war lange und vor allem mühsam. Bereits Anfang des Jahres sammelten viele Nürnberger Fans in einer Crowdfunding-Aktion Geld, um dem Clubfan aus Togo endlich eine Reise nach Nürnberg zu ermöglichen. Als dann alles organisiert war, hätte er pünktlich zum ersten Heimspiel der Saison gegen Hannover 96 ankommen sollen. Doch als Marko Sklarek und drei weitere Fans vom Fanclub "FCN Alder" nach München aufbrachen, um ihren Gast abzuholen, kam plötzlich die schlechte Nachricht: Traoré Abdel Manafs Anschlussflug wurde gecancelt, er steckte in Paris fest.

Die Clubfans aber wollten den Togoer nicht hängen lassen und entschieden sich, ihn mit dem Auto aus Paris abzuholen. Nach über 26 Stunden und über 2.000 gefahrenen Kilometern, inklusive kurzer Stadtrundfahrt, kamen die Clubfans mit ihrem Gast in Nürnberg an. Das Spiel, dass die gemeinsam besuchen wollten, war zu diesem Zeitpunkt aber längst abgepfiffen.

Togoer als Glücksbringer: Zwei Siege des 1. FCN in Folge

Dennoch erlebte Traoré Abdel Manaf eine unvergessliche Zeit in Nürnberg. Täglich organisierten seine Gastgeber Ausflüge, zeigten ihm die Stadt, gingen typisch fränkisch essen und besuchten sogar Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Abends trafen sie sich meistens in der Fankneipe "Glubb In", um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Für den 1. FC Nürnberg war Traoré Abdel Manaf sogar Glücksbringer. Die beiden Auswärtsspiele, die er besuchte, konnte der Club gewinnen. Dafür gab es beim öffentlichen Training auch ein offizielles Dankeschön in Form eines Trikots und ein Foto mit der Mannschaft. "Ich bin sehr glücklich, hier bei den Fans gewesen zu sein, die mich lieben", blickt der Mann aus Togo auf seinen Besuch zurück.

In Nürnberg hat Traoré Abdel Manaf viele neue Freunde gefunden. Mit dem Besuch eines Heimspiels hat es am Ende leider nicht geklappt. Doch so hat er immerhin einen guten Grund, um schon bald wieder zu kommen.