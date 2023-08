60 Jahre Bundesliga: Rekorde der bayerischen Vereine

FC Bayern hält die meisten Bundesliga-Rekorde

Unangefochtener Rekordhalter in fast allen Bereichen ist - wenn wundert's - der FC Bayern. Mit 3.995 Punkten führen die Münchner die ewige Tabelle an. 32 Meisterschaften holten die Bayern bislang. Dahinter folgen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach mit nur je fünf Titeln (in der Bundesliga-Zeit wohlgemerkt, davor war der 1. FC Nürnberg erfolgreichster Verein Deutschlands).

m schnellsten sicherten sich die Münchner in der Spielzeit 2013/14 den Titel - bereits am 27. Spieltag stand die Meisterschaft fest. Da war Thomas Müller schon dabei, der mit bislang zwölf Meisterschaften der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der Liga ist - mit 166 Auswechslungen musste er auch am öftesten vorzeitig des Feld verlassen.

Goretzka mit dem frühesten Eigentor - Kane Rekordtransfer

Und auch sein Namensvetter Gerd hat es natürlich in die Geschichtsbücher geschafft. "Der Bomber der Nation" erzielte in 427 Spielen für den FCB 365 Tore. Siebenmal wurde er Torschützenkönig, ebenso wie Robert Lewandowski. Der Pole verbesserte in der Saison 2020/21 die 49 Jahre gültige Bestmarke des Weltmeisters von 1974 mit den meisten Toren in einer Saison von 40 auf 41.

Nicht nur in der Offensive konnte der Rekordmeister brillieren: Manuel Neuer ist mit insgesamt 218 Partien ohne Gegentoren der Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen. Nun ja, und der Rekordtransfer kam auch gerade noch hinzu: Kein Klub hatte 100 Millionen Euro für einen Spieler bezahlt, bis der FCB Harry Kane verpflichtete. Ein Rekord, auf den die Bayern dagegen gerne verzichten könnten: Leon Goretzka erzielte im Spiel gegen den FC Augsburg nach 13 Sekunden das schnellste Eigentor.