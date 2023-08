Die verrückte Entwicklung der Bundesliga-Transfersummen

Rettig: Stars bei jungen Fans wichtiger als Vereine

Doch woher haben Vereine überhaupt so viel Geld, dass Spielerverkäufe im achtstelligen Bereich niemanden mehr schocken und nun auch die 100 Millionen Euro in der Bundesliga überschritten wurden?

Auf der einen Seite spielen natürlich Zuschauereinnahmen, Fernsehrechte und kommerzielle Einnahmen eine große Rolle – Fans sind gleichzeitig Kunden. "Die Kinder und Jugendlichen gehen mit ihren Stars, nicht mit den Vereinen", sagt Andreas Rettig, ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), in Blickpunkt Sport. Mit dem Kauf von Spielern geht es damit nicht nur um deren sportliche Leistungen, sondern auch um zukünftige Einnahmen.

Auf der anderen Seite stehen Investoren. Hier versucht sich die Bundesliga durch die 50+1 Regelung zu schützen. Investoren sollen Profivereine nicht komplett übernehmen, wie das beispielsweise in Englands Premier League fast schon Usus ist.

Englands Klubs diktieren die Preise

Denn das macht einen großen Unterschied. Während die Vereine der ersten Bundesliga in der Saison 2022/23 insgesamt etwa 555 Millionen Euro für Transfers ausgegeben hatten, waren es in der Premier League drei Milliarden. Nicht nur der Popularität wegen, sondern auch um in internationalen Vergleichen wie der Champions League mithalten zu können, werden die Transfersummen immer weiter in die Höhe getrieben – auch in Deutschland. "Wenn wir bei dem Zirkus mitspielen wollen, müssen wir die Regeln akzeptieren", so Rettig.

Bundesliga-Vereine profitieren jedoch auch von den hohen Ausgaben anderer Ligen, machen große Einnahmen mit dem Transfer ihrer Spieler ins Ausland. Ein Meilenstein war hier 1984 der Transfer von Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern zu Inter Mailand. Mit geschätzten elf Millionen D-Mark war dies zu dem Zeitpunkt die zweithöchste Ablösesumme, die jemals für einen Spieler bezahlt wurde - gleich hinter Diego Maradona. Und das hatte für den FC Bayern große Folgen, bedeutete die Schuldenfreiheit. Auch heute hat die Bundesliga insgesamt mehr Einnahmen als Ausgaben für Transfers dank der ausländischen Profi-Ligen.

Kane-Ablöse eine einmalige Sache oder das "neue Normal"?

Doch wie viele Nullen sollen in Zukunft noch drangehängt werden? Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern betonte nach dem Kane-Transfer zwar, ein Kauf in dieser Größenordnung werde beim FC Bayern nicht das "new normal". Schon bald aber könnte Uli Hoeneß' Einlassung, kein Spieler sei 100 Millionen Euro wert, so überholt sein wie der ganz ähnliche Satz von Trainer Otto Rehhagel aus dem Jahr 1977: "Eine Million Mark oder gar mehr ist kein Spieler der Welt wert."