Nürnbergs neue Sturmhoffnung, die dem FC Bayern absagte

Die Club-Fans staunten nicht schlecht, als der 1. FC Nürnberg in der Nachspielzeit doch noch die große Chance auf den Ausgleich bekam: Daichi Hayashi war im Strafraum zu Fall gekommen, Schiedsrichter Patrick Alt zeigte auf den Punkt. Und auf einmal stand da Can Uzun.

Der 17 Jahre und 268 Tage junge Youngster hatte sich die Kugel auf dem Punkt zurechtgelegt. Nach minutenlanger VAR-Unterbrechung blieb der Unparteiische bei seiner Entscheidung. Uzun trat an und schweißte den Ball in den linken oberen Knick und brachte das Max-Morlock-Stadion mit dem 2:2-Ausgleich zum Kochen.

„Es war nicht abgesprochen“, stellte Uzun kaltschnäuzig nach dem Spiel bei BR24Sport klar: „Aber ich hatte so ein gutes Gefühl und hab mir den Ball genommen. Und es hat geklappt.“ Das Selbstbewusstsein für diese kühne Entscheidung hatte sich Uzun in der 66. Minute selbst geholt, als er seinen ersten Profi-Treffer zum 1:2-Anschluss erzielte. Damit geht der Teenager als jüngster Torschütze der Club-Geschichte in die Geschichtsbücher ein.

Treffsicher und selbstbewusst

Sein „sehr gutes Gefühl“ vor dem Elfmeter „hat mich zum Glück nicht getäuscht“, erklärte Uzun seinen verblüffend abgezockten Auftritt. Der Startelfeinsatz gegen Hannover machte den türkischen U18-Nationalspieler „sehr stolz“, sein Trainer Christian Fiél weiß: „Dass ein 17-Jähriger jetzt gefeiert wird, werden wir nicht verhindern können. Er ist ein außergewöhnliches Talent.“

Dieses Talent war Fiéls Vorgänger Dieter Hecking schon in der letzten Saison nicht verborgen geblieben. In 18 Spielen für die U19 der Franken kam Uzun auf 20 Treffer und fünf Assists. Bei seinem Debüt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga brauchte er nur zwei Minuten, um nach seiner Einwechslung zu treffen. Es folgten zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga und sein Startelf-Debüt gegen Paderborn am letzten Spieltag.

Uzun schlägt Bayern-Offerte aus

Im Sommer klopfte dann offenbar der große FC Bayern an. Der Rekordmeister aber offerierte Uzun laut Bild-Zeitung nur einen Platz in der zweiten Mannschaft, weshalb sich der gebürtige Oberpfälzer für einen Verbleib in Nürnberg entschied. Uzun, der auch bei U17-EM im letzten Sommer zweimal traf, lernte bei Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt das Fußball spielen und kam 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum des Clubs. Auch Galatasaray und Fenerbahce Istanbul sollen sich bereits nach Uzun erkundigt haben, berichtete der kicker.

Doch der FCN hatte den Vertrag mit seinem Juwel schon im Februar in weiser Voraussicht bis 2026 verlängert. Die schlechteste Offensive der abgelaufenen Saison sucht schon seit längerem nach einem treffsicheren Knipser. Christoph Daferner hat sich in der Vorbereitung zwar formstark präsentiert, zum Auftakt gegen Hansa Rostock blieb er jedoch blass und wurde auch gegen Hannover zur Pause ausgewechselt.

Uzun "muss noch einiges lernen"

Uzun ist bislang Nürnbergs einziger Torschütze - und das, obwohl er unter Fiél nicht auf seiner angestammten Mittelstürmer-Position spielt. Gegen Hannover agierte Uzun im zentralen Mittelfeld, natürlich mit offensiver Ausrichtung. Schon nach seiner Hereinnahme in Rostock ließ der feine Techniker seinen Zug zum Tor, seine Dribbelstärke und Passqualitäten aufblitzen.

„Er ist ein guter Junge“, sagte der neue Nürnberger Coach, der Uzun für seinen Mut lobte. Direkt danach schob Fiél jedoch an: „Man darf nicht vergessen, er ist 17 Jahre alt. Glaubt’s mir, er muss noch einiges lernen.“ Uzun dürfte sich dessen ebenfalls bewusst sein. Schließlich orientiert sich der selbstbewusste Youngster am vielleichten besten Fußballer aller Zeiten: „Mein Idol ist Lionel Messi.“