2. Bundesliga: Nürnberg muss Sieg gegen Osnabrück hart erkämpfen

Eigentlich lief es ganz gut am Sonntagnachmittag für den 1. FC Nürnberg: Die Franken hatten sich beim VfL Osnabrück einen sicheren Drei-Tore-Vorsprung herausgespielt. Doch in der Schlussphase musste das Team von Christian Fiél noch einmal um den Erfolg zittern, denn die Gastgeber zeigten sich doch noch angriffslustig und treffsicher. Die Club-Abwehr zitterte, aber schaffte es, den Dreier zu sichern. "Ich bin froh, dass ich nicht an ein Messgerät angeschlossen war", sagte FCN-Trainer Cristian Fiél nach dem Abpfiff bei "Sky". Die Schlussphase hatte seinen Puls extrem in die Höhe schnellen lassen. "Das ist unerklärlich, das darf uns nicht passieren", zeterte der Coach über den Leistungseinbruch.

Nürnberg wollte ersten Saisonsieg einfahren

Ein Doppelpack von Youngster Can Uzun konnte beim 2:2 des 1. FC Nürnberg gegen Hannover am ersten Spieltag gerade noch ein Fehlstart verhindern. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals glänzte der erst 17-Jährige mit drei Treffern. Somit lag die Aufmerksamkeit auch gegen Osnabrück auf dem Offensiv-Talent der Franken, das Fiél wieder in der Startformation mit auf den Rasen schickte.

Doch zunächst kamen die Gastgeber stärker in die Partie. Ein zwingender Abschluss wollte dem Team von Tobias Schweinsteiger allerdings nicht gelingen. Brenzlig wurde es für die Franken nur kurz in der 12. Minute. Erik Engelhardt schickte das Leder aus zentraler Position auf den Kasten von FCN-Keeper Christian Mathenia, doch sein Schuss verpasste das Ziel und strich hauchzart über den Querbalken.

Uzun mit Ideen und Torinstinkt

Für die Gäste wirbelte Uzun als Ideenstifter über den Platz. In der 34. Minute schnappte er sich den Ball und suchte den Abschluss, der Abpraller landete bei Kanji Okunuki, doch Abwehrmann Niklas Wiemann konnte dessen Schuss noch ins Toraus abfälschen. Ein Nürnberger Treffer lag in der Luft. Nur eine Minute später versuchte es Taylan Duman - dieses Mal landete der Abpraller bei Uzun, der das Leder aus kurzer Distanz eiskalt zur 1:0-Führung in den Maschen versenkte (35. Minute).

Zweite Hälfte ohne Torschütze Uzun

Bitter für die Nürnberger: Torschütze Uzun musste zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben, für ihn kam Benjamin Goller. Die Rolle des Torjägers übernahm zunächst Okunuki als VfL-Keeper Lennart Grill der Ball durch die Hände flutschte. Der Japaner stand goldrichtig und drückte die Kugel aus vier Metern nur noch über die Linie (61.). Allerdings war der Nürnberger bei der Hereingabe einen Schritt im Abseits gestanden. Sein Treffer zum 2:0 wurde nach VAR-Entscheidung zurückgenommen.

Osnabrück dreht in der Endphase auf

Die Cluberer schüttelten sich und präsentierten sich weiter mit viel Zug zum Tor. Der unermüdliche Einsatz wurde in der 70. Minute mit dem verdienten zweiten Treffer belohnt. Lukas Schleimer zog aus 20 Metern ab und versenkte das Spielgerät unter der Latte. Dem Schweinsteiger-Team fehlten dagegen zündende Ideen. In der 80. Minute ließ der eingewechselte Goller die Großchance zum 3:0 noch liegen. Nur vier Minuten später zappelte das Spielgerät dann doch noch in den Maschen - durch eben jenen Goller.

Die Gastgeber wollten sich allerdings noch nicht geschlagen geben. In der Endphase drehte das Team überraschend noch einmal auf. Christian Conteh (86./88.) schoss einen Doppelpack, der sicher geglaubte Nürnberger Sieg stand auf der Kippe. In der siebenminütigen Nachspielzeit gingen beide Teams volles Risiko. Mathenia musste noch einen Kopfball von Ajdini abwehren. Bei der Abwehraktion waren Ajdini, Mathenia und Brown noch zusammengeprallt und mussten behandelt werden, deshalb wurde erst nach 100 Minuten abgepfiffen. Am Ende stand ein hart erkämpfter 3:2-Erfolg für den Club fest.