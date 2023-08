BR24live 18:00 Uhr: Vorwürfe gegen Aiwanger - Der aktuelle Stand

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat kein Verständnis für Vorwürfe wegen seines Verhaltens als Schüler. Seit dem Erwachsenenalter sei er kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund, sagte er vor Journalisten. Dafür könne er "alle Hände ins Feuer legen". In der Jugendzeit könne vielleicht "das eine oder andere so oder so interpretiert werden", über die Vorwürfe wundere er sich aber und er müsse den Kopf schütteln. Auf die Nachfrage eines BR-Reporters, ob er als Schüler den Hitlergruß gezeigt und Juden-Witze erzählt habe, sagte der Minister: "Ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich."

Viele Menschen haben laut Aiwanger kein Verständnis für diese "Kampagne" gegen ihn. Sie sagten überwiegend: "Das kann doch nicht sein, dass man mit Dingen konfrontiert wird, die so lange her sind."

Vorwürfe von Schulkameraden

Nachdem es tagelang nur anonyme Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger gegeben hatte, äußerte sich am Dienstagabend im BR-Interview erstmals ein Ex-Mitschüler offen vor der Kamera: Aiwanger habe damals Hitler imitiert und Juden-Witze erzählt, erinnerte sich Mario Bauer.

Ein weiterer Schulkamerad berichtete BR24, Hubert Aiwangers politische Haltung sei "damals auf jeden Fall deutlich rechts der CSU angesiedelt und von nationalsozialistischem Gedankengut geprägt" gewesen. Rund um einen KZ-Gedenkstätten-Besuch bei einer Klassenfahrt habe Aiwanger "einen Witz über Juden gemacht", der "mir als sehr abstoßend in Erinnerung geblieben ist".

Aiwanger soll Fragen beantworten

Die neuen Vorwürfe sind laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch in den Fragenkatalog an Aiwanger eingeflossen, den Aiwanger beantworten soll. Er sei dem Vize-Ministerpräsidenten mittlerweile übermittelt worden. "Ja, ich habe die Fragen", sagte Aiwanger. Er schaue sie sich nun genau an. "Natürlich ist die Situation sehr ernst."

Am Wochenende hatten Vorwürfe gegen Aiwanger im Zusammenhang mit einem den Holocaust verharmlosenden Flugblatt aus seiner Schulzeit ein landespolitisches Beben ausgelöst. Zwar bekannte sich anschließend Aiwangers Bruder Helmut dazu, Verfasser des Papiers gewesen zu sein. Noch immer steht aber zumindest eine Beteiligung von Hubert Aiwanger im Raum. Schließlich hatte die Schule gegen ihn vor 35 Jahren ein Disziplinarverfahren angestrengt, nachdem in seiner Schultasche ein oder mehrere Exemplare gefunden worden waren, wie er selbst einräumte. Ob er es verteilt hat, daran erinnert er sich nach eigenen Angaben nicht mehr.