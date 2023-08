Königstransfer perfekt: Harry Kane unterschreibt beim FC Bayern

Um 10.00 Uhr war es vollbracht. Der FC Bayern gab offiziell bekannt: Harry Kane wechselt nach München. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verpflichtet den englischen Stürmerstar von Tottenham Hotspur und macht ihn zum teuersten Transfer der Bundesliga-Geschichte. Kane wechselt dem Vernehmen nach für rund 100 Millionen Euro an die Isar. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch auf 120 Millionen Euro steigen.

Gesamtpaket für Kane beträgt über 200 Millionen Euro

Kane unterschrieb beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027 und erhält pro Jahr ein kolportiertes Gehalt von 25 Millionen Euro. Damit kostet der 30-Jährige den FC Bayern im Gesamtpaket mindestens 200 Millionen Euro. Der Poker um den Angreifer, der die Lücke des vor einem Jahr zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski schließen soll, hatte sich über Monate hingezogen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere weiter verbessern will und es fühlt sich an, als wäre es der richtige Schritt in meiner Karriere. Ich möchte mich bis ans Limit pushen und das ist der Grund, warum ich hier bin und ich freue mich über die Herausforderung", zeigte sich der englische Nationalspieler in einem Interview mit dem Verein überglücklich. Kane erhält in München die Rückennummer neun, die zuletzt Robert Lewandowski getragen hatte.

FC-Bayern-Präsident Hainer: "Hochkarätiger Neuzugang"

"Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer", wird FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in der offiziellen Verkündung zitiert: "Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen", ist sich Hainer sicher. "Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen", ergänzt Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits Mitte Juli die Verhandlungen um Wunschstürmer Kane öffentlich gemacht und sich zuversichtlich gezeigt, da Kane den Bayern schon zugesagt habe. Doch die Gespräche mit Tottenham verliefen schleppend, die Bayern-Bosse wurden mit mehreren Angeboten von "Spurs"-Präsident Daniel Levy abgewiesen. Am Donnerstag (10.08.2023) vermeldeten englische wie deutsche Medien dann die Einigung zwischen den Klubs.

Nach zähem Ringen: Kane schon gegen Leipzig dabei?

Am Freitag soll Levy, der als harter Verhandlungspartner gilt, noch einmal versucht haben nachzuverhandeln. Anstelle des planmäßigen Abflugs am Morgen hob die Maschine mit Kane erst am frühen Abend in London ab. Nach einem knapp eineinhalbstündigen Flug und dem erfolgreich absolvierten Medizincheck stand Kanes Unterschrift nichts mehr im Weg.

Ob der Mittelstürmer schon am Samstagabend gegen RB Leipzig (20.45 Uhr - live in der Radioreportage bei BR24Sport) in der Allianz Arena auflaufen wird, ist offen. Möglich wäre es. Denn die Meldefrist für das Supercup-Duell endet erst am Samstag um 15.00 Uhr. Der Superstar selbst ist heiß auf ein mögliches Debüt: "Es geht direkt in den Supercup und ich hoffe, da auch schon eine kleine Rolle zu spielen."

Feiert Kane direkt seinen ersten Titel?

Für Kane ist Bayern die erste Auslandsstation. Der Angreifer ist nahe des Tottenham-Stadions aufgewachsen und spielte seit 2004 fast ununterbrochen für die "Spurs". In deren Trikot absolvierte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 435 Profispiele, erzielte dabei 280 Treffer und wurde dreimal Torschützenkönig in der Premier League. Ein großer Titel mit Tottenham blieb Kane jedoch verwehrt. Mit seinem neuen Verein könnte Kane am Samstag im Supercup gegen Leipzig (ab 20.45 Uhr in der Radioreportage) direkt den ersten Titel seiner Karriere feiern.