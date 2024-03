Augsburger Panther trennen sich von Cheftrainer Kreutzer

Für die neue Saison stellen die Augsburger Panther ihr Trainerteam neu auf – ohne den bisherigen Cheftrainer Christoph Kreutzer. Das gab der Eishockey-Club in einer Pressemitteilung bekannt. Auch Assistenztrainer Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic werden in der Saison 2024/25 nicht mehr für die Panther arbeiten.

Zum Artikel Augsburg-Trainer Kreutzer kritisiert Abstiegsregel der DEL

Panther und Kreutzer verweisen auf verpasste Saisonziele

Gesellschafter Lothar Sigl erklärte in der Mitteilung, Kreutzer habe sich vor rund einem Jahr voller Überzeugung der Herausforderung gestellt, einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Allerdings habe man das gemeinsame Saisonziel doch nicht erreicht. "Nach einer langen und umfangreichen Analyse der Saison 2023/24 sind wir zu dem Entschluss gekommen, unsere stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zu beenden", wird Sigl in der Pressemitteilung zitiert. Der bisherige Cheftrainer Christof Kreutzer sagte laut Mitteilung: "Hinter uns liegt eine intensive Saison, die wir nicht mit dem gewünschten Ergebnis abschließen konnten". Er dankte den Panthern für ihr Vertrauen und den Fans für den großen Rückhalt. Die Augsburger Panther sind als Tabellenletzter der DEL sportlich abgestiegen. Ein Verbleib des AEV ist trotzdem möglich.

Play-offs der DEL 2 entscheiden über Augsburger Liga-Verbleib

Die Play-offs um die Meisterschaft in der DEL 2 sind noch im vollen Gange. Lediglich die Zweitliga-Clubs aus Krefeld und Kassel erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um in die DEL aufzusteigen. Die Krefeld Pinguine schieden allerdings am Dienstagabend im siebten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Eispiraten Crimmitschau aus den Play-offs aus. Die Kassel Huskies treffen im Halbfinale ab Donnerstag auf den ESV Kaufbeuren. Nur der Meister der DEL 2 qualifiziert sich sportlich für Liga 1.