Augsburger Panther klagen auf Zahlung von Corona-Hilfen

Kurz vor dem Saisonfinale stehen die Augsburger Panther sportlich - wie schon vergangene Saison - kurz vor dem Abstieg aus der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Wichtig für den Klassenerhalt des Tabellenletzten wäre ein Sieg am Abend gegen die Adler Mannheim. Wirtschaftlich steht bereits am Mittag noch ein anderer Termin für das Augsburger Eishockey-Unternehmen an. Vor dem Augsburger Verwaltungsgericht klagt die Augsburger Panther Eishockey GmbH auf nicht gezahlte Corona-Hilfen in drei Fällen: Der Klagewert beläuft sich auf rund eine Million Euro.

Streit um Mietkosten für Spielerwohnungen

Diese Summe hatten die Panther während der Corona-Pandemie beim Freistaat Bayern als Überbrückungshilfe für Mietkosten der Wohnungen ihrer Eishockeyspieler beantragt, letztlich aber nicht gewährt bekommen. Die für die Gewährung der Corona-Hilfen zuständige IHK Schwaben argumentiert, dass Mietkosten für Spielerwohnungen im Kern nicht erstattungsfähig seien. Lediglich Mietkosten etwa für Büro- oder Geschäftsräume wären demnach erstattungsfähig gewesen.

Die Panther, die während der Pandemie und den Lockdowns 2020 und 2021 komplett ohne Zuschauer, beziehungsweise mit wenigen Zuschauern spielen mussten, wurden - wie viele andere Sportteams - in der Pandemie finanziell schwer gebeutelt. Die Etats mussten massiv gekürzt werden, Spieler auf Teile ihrer Gehälter verzichten.

Sonderfonds "Corona-Hilfen Profisport"

Hilfen erhielten die Klubs unter anderem auch aus dem Sonderfonds "Corona-Hilfen Profisport". In den Schlussabrechnungen werden nach Auskunft des Augsburger Verwaltungsgerichts nun auch mögliche doppelte Förderungen aus dieser "Profisporthilfe" und der normalen "Corona Überbrückungshilfe" überprüft und etwaige Doppelförderungen korrigiert.

Die mündliche Verhandlung vor dem Augsburger Verwaltungsgericht beginnt um 13 Uhr. Sollten die Panther Recht bekommen, müsste die Corona-Hilfe über eine Million Euro nachträglich ausgezahlt werden. Sollte der Klub mit seiner Klage scheitern, steht der Gang vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof offen.

Die Panther wollten sich auf BR-Anfrage im Vorfeld nicht zu dem Sachverhalt äußern und auch nicht offenlegen, wieviel Corona-Hilfen sie während der Pandemie erhalten hatten.