3. Liga: Löwen starten zuhause, Regensburg gegen Haching

Vier bayerische Mannschaften mischen in diesem Jahr in der 3. Liga mit. Zwei von ihnen starten vor heimischer Kulisse. Außerdem können sich die Fußballfans über ein Oberpfalz-Oberbayern-Duell am ersten Spieltag freuen. Die Saison beginnt am ersten Augustwochenende (4. - 6. August). Eine zeitgenaue Ansetzung folgt noch.

Machbares Startprogramm für die Löwen

Der TSV 1860 München empfängt zum Start Waldhof Mannheim, das in der neuen Spielzeit von Ex-Ingolstadt-Coach Rüdiger Rehm trainiert wird. Am zweiten Spieltag reist der Löwe zum MSV Duisburg, ehe er eine Woche später den Regionalliga-Aufsteiger VfB Lübeck empfängt. Das "S-Bahn-Derby" gegen die SpVgg Unterhaching steigt am 17. Spieltag. Bereits am siebten Spieltag gastiert das Team von Trainer Maurizio Jacobacci beim FC Ingolstadt und Ex-Trainer Michael Köllner.

1. Spieltag: TSV 1860 München - Waldhof Mannheim

2. Spieltag: MSV Duisburg - TSV 1860 München

3. Spieltag: TSV 1860 München - VfB Lübeck

Ingolstadt zum Anfang in Aue

Die Schanzer starten bei Erzgebirge Aue in die neue Saison. Im zweiten Spiel muss der FCI zuhause gegen den Halleschen FC ran. An Spieltag drei treffen die Oberbayern beim Gastspiel bei Preußen Münster auf ihren ehemaligen Mitspieler Rico Preißinger. Der Mittelfeldmann hatte in diesem Sommer die Seiten gewechselt.

1. Spieltag: Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

2. Spieltag: FC Ingolstadt - Hallescher FC

3. Spieltag: Preußen Münster - FC Ingolstadt

Regensburg beginnt gegen Haching

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg gibt sein Debüt in der 3. Liga nach sechs Jahren Zweitklassigkeit gegen die SpVgg Unterhaching. Danach sind Verl (auswärts) und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund weitere Gegner.

1. Spieltag: Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching

2. Spieltag: SC Verl - Jahn Regensburg

3. Spieltag: Jahn Regensburg - Borussia Dortmund II

Die Münchner Vorstädter empfangen nach dem Oberpfalz-Oberbayern-Duell den SSV Ulm, der ebenfalls in diesem Jahr neu dabei ist in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands. Danach reist das Team von Mark Unterberger zur Zweitvertretung des SC Freiburg.