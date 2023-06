Wann geht's wieder los? Fahrplan der bayerischen Drittligisten

Jahn Regensburg: Schwitzen für den Wiederaufstieg

Jahn Regensburg musste nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga den Abstieg in die 3. Liga hinnehmen. Der Jahn startet mit Trainer Joe Enochs am 25. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Auch bei den Oberpfälzern hat es einen großen Umbruch gegeben. 23 Spieler sind nicht mehr da. Einen genauen Sommerfahrplan hat der Verein bisher noch nicht bekanntgegeben.